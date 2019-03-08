ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта

Певец представил видеоработу на песню "Не мёд".

Известный украинский певец, представитель Беларуси на “Евровидении-2018“ ALEKSEEV презентовал новый клип на композицию “Не мёд“.

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Премьера сингла состоялась в Международный женский день 8 Марта. Свою видеоработу артист представил на своем официальном Youtube-канале.

Напомним, ранее Оля Полякова представила новый клип “Лед тронулся“.