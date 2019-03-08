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ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта

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Певец представил видеоработу на песню "Не мёд".
ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта
ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта
instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский певец, представитель Беларуси на “Евровидении-2018“ ALEKSEEV презентовал новый клип на композицию “Не мёд“.

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Премьера сингла состоялась в Международный женский день 8 Марта. Свою видеоработу артист представил на своем официальном Youtube-канале.

Напомним, ранее Оля Полякова представила новый клип “Лед тронулся“.

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Теги: Alekseev, 8 марта
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    08.03.2019, 17:15
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