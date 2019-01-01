Группа Dilemma представила сингл "Шаленiй"

Коллектив анонсировал выход одноименного альбома.

Украинская группа Dilemma выпустила лид-сингл “Шаленiй” из одноименного альбома, релиз которого намечен на 15 марта.

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Новый сингл и альбом в целом был записан в сотрудничестве с лейблом Kontramarka. Владелец лейбла Александр Порядченко отмечает:

“На новом альбоме вас ждут очень мощные песни, которые вызовут максимум удивления. Я считаю этот альбом нашим лучшим, историческим релизом. Чувствую, что это не просто альбом группы Dilemma – это альбом Украины!“.

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В альбом “Shalenii“ помимо одноименной песни, также войдут уже известные дэнс-боевики группы - “На Патi“, “Тiлом Тряси“, “Kamikaze“, а также лирические композиции “Iншим“ и “Танемо“, видео на которые Dilemma представила ранее. Из сюрпризов – в альбоме вас ждет совместный трек с певицей Елка.

“Я абсолютно, на 100% горжусь нашей новой работой! “Шаленiй“ – это новый саунд и совершенно иной музыкальный стиль для Dilemma“, - говорит саунд-продюсер группы Томаш Лукач.

Напомним, ранее TARABAROVA презентовала клип “Мені казково“.