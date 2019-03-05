"Дивовижні люди": мужчина определяет скорость авто стереоскопическим зрением

Евгений Иванов научился видеть стереоскопически.

На канале “Украина“ состоялась премьера новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, участники которого удивляют своими чрезвычайными способностями. Одним из героев проекта стал человек-“радар“.

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Евгений Иванов работал телохранителем известного политика и научился видеть стереоскопически. К примеру, он может определить скорость движения автомобиля.

“Со второго класса у меня испортилось зрение… Я носил очки. Операцию по улучшению зрения я сделал в 32 года, и я стал видеть лучше, чем другие! Настолько лучше, что даже стал различать ворсинки на ковре“, – рассказал участник шоу.

По мнению Евгения, уникальные способности в себе может развить каждый человек, главное – лишь поставить себе цель и идти к ней.

Напомним, ранее Канал СТБ выпустил промоклип сериала “Крепостная“ на песню Скрябина.