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"Дивовижні люди": мужчина определяет скорость авто стереоскопическим зрением

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Евгений Иванов научился видеть стереоскопически.
"Дивовижні люди": мужчина определяет скорость авто стереоскопическим зрением
"Дивовижні люди": мужчина определяет скорость авто стереоскопическим зрением
Пресс-служба

На канале “Украина“ состоялась премьера новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, участники которого удивляют своими чрезвычайными способностями. Одним из героев проекта стал человек-“радар“.

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Евгений Иванов работал телохранителем известного политика и научился видеть стереоскопически. К примеру, он может определить скорость движения автомобиля.

“Со второго класса у меня испортилось зрение… Я носил очки. Операцию по улучшению зрения я сделал в 32 года, и я стал видеть лучше, чем другие! Настолько лучше, что даже стал различать ворсинки на ковре“, – рассказал участник шоу.

По мнению Евгения, уникальные способности в себе может развить каждый человек, главное – лишь поставить себе цель и идти к ней.

Напомним, ранее Канал СТБ выпустил промоклип сериала “Крепостная“ на песню Скрябина.

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Теги: Дивовижні люди
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  05.03.2019, 17:35
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pусский
Явно в России оперировался!
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