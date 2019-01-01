Ведущий шоу "Дивовижні люди" спел песню "Нино" задом наперед.

В эфире супер-шоу “Дивовижні люди“, которое выходит на телеканале “Украина“ по субботам в 21:00, ведущий проекта Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника, а герой проекта удивил неожиданным исполнением хита “Нино“ задом наперед.

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Одним из участников второго эфира шоу “Дивовижні люди“ стал уникальный “человек-реверс“ Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

Александр Скичко и Дмитрий Куценко Пресс-служба

Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника “Нино“.

“Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: “Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?“ Так что – да, я загадала нашему герою хит “Нино“, – отметила Маша Ефросинина.

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Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

Александр Скичко перепел хит Олега Винника Пресс-служба

“Это самый счастливый момент в моей жизни“, – прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.

Как Александр Скичко исполняет хит Олега Винника “Нино“:

А вот так звучит эта песня задом наперед:

Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала “Украина“ борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Напомним, ранее Александр Скичко признался, с кем у него достаточно сложные отношения.