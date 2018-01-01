На 67-м году ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

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Умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк. На момент смерти ему было 66 лет. Трагическая новость появилась на странице украинского ПЕН-клуба в Facebook.

Сьогодні не стало відомого українського письменника, сценариста, кінодраматурга Василя Портяка, - говорится в сообщении.

Известно, что Василий Портяк скончался по причине болезни - несколькими днями ранее он попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности. Похороны состоятся 4 марта.

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Василий Васильевич Портяк родился 31 марта 1952 года в Ивано-Франковской области. Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко и Высшие сценарные курсы в Москве.

В 1984-м вышел его первый сборник новелл “Крислач“, а в 2006-м последняя – “В снегах“. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов “Непокоренный“, “Железная сотня“, “Вишневые ночи“, “Меланхолический вальс“.

Ранее в Киеве умер известный композитор Левко Колодуб.