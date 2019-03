Умерла обладательница "Золотого глобуса" актриса Кэтрин Хелмонд

Читай также: Джонни Депп подал в суд на экс-супругу - СМИ

В США умерла известная актриса, лауреат двух премий “Золотой глобус“ Кэтрин Хелмонд. На момент смерти голливудской звезде было 89 лет, сообщает CNN.

Actress Katherine Helmond, a frequent scene-stealer on shows such as “Who's the Boss?“ and “Soap,“ has died. She was 89. https://t.co/ZbXDJmipcV pic.twitter.com/4PZ3O1LNNR