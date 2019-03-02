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Умерла обладательница "Золотого глобуса" актриса Кэтрин Хелмонд

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Голливудская звезда скончалась на 90-м году жизни.
Умерла обладательница "Золотого глобуса" актриса Кэтрин Хелмонд
Умерла обладательница "Золотого глобуса" актриса Кэтрин Хелмонд
Photofest

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В США умерла известная актриса, лауреат двух премий “Золотой глобус“ Кэтрин Хелмонд. На момент смерти голливудской звезде было 89 лет, сообщает CNN.

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Хелмонд ушла из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Известно, что Кэтрин нашли в ее собственном доме в Лос-Анджелесе.

gettyimages

Кэтрин Хелмонд родилась в 1928 году в семье ирландских католиков в Галвестоне штата Техас. Свою карьеру она начала в театре, а всемирную известность ей принесла работа в американских сериалах “Мыло“ и “Кто здесь босс?“. Хелмонд была номинирована на семь премий Эмми и получила два “Золотых глобуса“ и две премии “Тони“.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериалов “Наследие“ и “Менталист“.

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Теги: Кэтрин Хелмонд, актриса, умерла
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