23 февраля в Киеве умер известный композитор, профессор Национальной музыкальной академии Левко Колодуб.

В Киеве умер известный композитор Левко Колодуб Фото из открытых источников

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В субботу, 23 февраля, в Киеве умер известный украинский композитор, профессор Национальной музыкальной академии Левко Колодуб. Об этом сообщает Министерство культуры Украины. На момент смерти Колодубу было 88 лет.

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Левко Колодуб был автором симфонических и оперных опусов, балетов, мюзиклов, инструментальных концертов. Он родился в Киеве в 1930 году, закончил Харьковскую консерваторию и в 50-х годах переехал в Киев, где творил, преподавал, возглавлял творческие объединения композиторов. Колодуб преподавал в Киевской консерватории, в 90-х годах возглавлял киевскую организацию Союза композиторов Украины.

В 1993 году Колодуб удостоен звания народного артиста, в 2010-м получил Шевченковскую премию.

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