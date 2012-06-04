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TAYANNA рассказала, почему отказалась от национального отбора "Евровидения-2019"

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Певица приняла участие в утреннем шоу Сніданок 1+1 в рубрике Правила Сніданку с Русланом Сеничкиным.
TAYANNA рассказала, почему отказалась от национального отбора "Евровидения-2019"
TAYANNA рассказала, почему отказалась от национального отбора "Евровидения-2019"
Пресс-служба

С 1 марта и каждую пятницу в утреннем шоу Сніданок 1+1 в рубрике Правила Сніданку к Руслану Сеничкина в гости будут приходить известные украинские звезды.

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Первой звездную кухню посетила певица TAYANNA, которая приготовила необычное блюдо - салат с фунчозой, а после станцевала с Русланом танго.

“На кухне сейчас горячо, ведь ко мне пришла фантастическая женщина - певица TAYANNA. И я чувствую, что на кухне родится новый гастрономический хит“- именно так встретил Руслан Сеничкин певицу на своей кухне.

В процессе приготовления блюда Руслан Сеничкин поинтересовался у TAYANNA, почему в этом году она не пошла на национальный отбор Евровидения-2019. Ведь сначала певица заявляла, что будет участвовать, но потом все же отказалась от конкурса.

“Миф, что я будто бы испугалась группы KAZKA и решила снять свою кандидатуру, мне очень нравится“, - с улыбкой сказала певица, а затем продолжила - “Инициаторами подачи моей заявки на сам конкурс были мои продюсеры, но я не очень горела, поэтому что у меня уже есть предварительный двухлетний опыт, который немного меня истощил. Я не одержима победами или конкурсами и тем более у меня сейчас подготовка к моему сольному концерту, который состоится 9 марта. Это и была главная причина, почему я отказалась от участия в нацотборе. Мне хочется эту энергию сейчас отдать в русло творчества, а не в какие-то соревнования“, - сказала певица, почему не пошла на нацотбор Евровидения-2019.

Салат с фунчозой

Ингредиенты:

  • Фунчоза (рисовая лапша) - 200 гр
  • Огурец - 2 шт
  • Морковь - 2 шт
  • Зелень - 40 гр.
  • Соевый соус - 2 ст.л.
  • Стебель сельдерея - 2 шт
  • Помидоры черри - 5 шт
  • Пекинская капуста - 60 гр
  • Специи по вкусу
  • Кунжутное масло - 2 ст. л
  • Соус чили - 0,5 ст.л.
  • Имбирь - 30 г

1. Фунчозу заливаем кипятком и накрываем крышкой. Оставляем на 5 мин. После необходимо будет промыть ее под холодной водой, чтобы она не слиплась.

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2. Нарезаем морковь соломкой, помидоры черри пополам, сельдерей кольцами, чистим и нарезаем кубиками огурцы, режем пекинскую капусту. На среднем огне жарим овощи на растительном масле. Сначала жарим морковь, затем добавляем сельдерей, пекинскую капусту, огурцы и помидоры. Все тушим.

3. Добавляем по вкусу соль, специи.

4. Снимаем с огня и добавляем соевый соус и немного зелени.

5. Готовим соус. В отдельную миску наливаем кунжутное масло, соус чили, добавляем имбирь, предварительно его натираем на терке, специи по вкусу.

6. Соус готов, фунчоза тоже готова. Теперь к овощам добавляем фунчозу и соус. Все перемешиваем. Блюдо готово.

Отметим, теперь каждую пятницу в Правила Сніданку вместе с Русланом Сеничкин будут готовить звезды. Уже вскоре на кухню к Руслану Сеничкина прийдет Настя Каменских, группа БEZ ОБМЕЖЕНЬ и другие артисты.

Напомним, ранее TAYANNA представила новый сингл “Очі“.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivona.bigmir.net

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