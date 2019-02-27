Дмитрий Комаров признался, куда пропал из социальных сетей

Звезда телепрограммы о путешествиях "Мир наизнанку" рассказал, где пропадал две недели.

В разгар бразильской экспедиции программы “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров снова заставил побеспокоиться своих подписчиков в социальных сетях - две недели телеведущий не выходил на связь.

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Добравшись до цивилизации, экстремал и путешественник рассказал о своих приключениях в одном из самых диких уголков мира и поделился редкими фотографиями индейского племени:

“Наконец закончилась экспедиция в джунгли возле венесуэльской границы. Больше половины времени заняла дорога: 8 дней на воде, из которых в этой маленькой лодке я провел 7 дней и прошел по абсолютно диким местам между Бразилией и Венесуэлой порядка 1400 километров. Дорога к племени в один конец - 4 дня в лодке. Я научился по 10-15 часов в день с относительным комфортом размещаться на металлической лавочке без спинки. Перестал удивляться тому, что пейзаж может не меняться. Вокруг всегда одинаковая картинка - самый неизученный и дикий, влажный тропический лес. Привык купаться в реке, в которой каждый день видел десятки крокодилов. Меня научили, как делать это более-менее безопасно. Привык ходить в реке скользящими шагами, а не поднимать ноги, чтобы минимизировать вероятность укуса амазонским скатом. Привык к вкусу речной воды. Привык, что обед, прежде чем его приготовить и съесть, нужно сперва поймать. Это была незабываемая двухнедельная экспедиция, в которой я реализовал свою давнюю мечту - познакомился с племенем яномами. Мы сделали это) Результат вы увидите уже этой весной в нашей программе. Всё, пошел отсыпаться, отмываться и залечивать всякие укусы и язвы, потому что впереди - самые интересные съемки #мирнаизнанку“, - написал Дмитрий Комаров на своей страничке в социальной сети.

Еще больше интересных подробностей об экзотичной Бразилии смотрите в новых выпусках “Мира наизнанку“ по средам в 22.45 на “1+1“.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров оказался на грани жизни и смерти во время древнего ритуала.