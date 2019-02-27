"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров окажется на грани жизни и смерти во время древнего ритуала

Новый выпуск шоу выйдет уже сегодня.

27 февраля в 22:45 зрители канала “1+1“ увидят продолжение невероятных приключений “Мира наизнанку“ с Дмитрием Комаровым в Бразилии. Ведущий вернулся в Амазонию, крупнейший лесной массив, в котором проживает около 200 индейских племен с шаманами, которые до сих пор продолжают общаться с духами.

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На этот раз Дмитрий Комаров, в лучших традициях “Мира наизнанку“, испытает на себе один из самых опасных ритуалов “Аяуаска“, который помогает старым шаманам Амазонии общаться с духами природы, чтобы получить тайные знания и сверхспособности. Придерживаясь специальной диеты накануне и выполнив правильно ритуал, можно на долгое время забыть о стрессе и проблемах. Для этого Дмитрий Комаров попытается умереть и заново возродиться с помощью специального напитка, сваренного из двух ингредиентов: лиан и листьев куста чакруна.

"Мир наизнанку" Пресс-служба

Что именно случится с телеведущим во время ритуала и сможет ли он достичь нужного состояния, зрители узнают уже сегодня.

"Мир наизнанку" Пресс-служба

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Ведущий-экстремал также отправится в Манаус, чтобы познакомиться с профессором Марсело Гордая, который более 20 лет занимается спасением маленьких обезьян тамаринов. Особенность животных заключается в том, что они могут жить только на одном месте. Поэтому их помещения - часть неуничтоженного леса, который оставили на своем месте, находится прямо в центре мегаполиса среди бетонных дорог и зданий. Сейчас в Бразилии осталось 1000 тамаринов. Вместе с Марсело Гордая Дмитрий Комаров попытается познакомиться с животными ближе и подкормить их бананами. А еще узнать, как профессор пытается спасти вымирающий вид, и каким образом он восстанавливает вырублены леса.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров пытался приручить тигра.