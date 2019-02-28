"Лига смеха": Дата выхода пятого сезона

На "1+1" состоится премьера юбилейного сезона "Лиги смеха" и новых выпусков "Игры приколов".

1 марта в 20:30 на телеканале “1+1“ стартует пятый сезон “Лиги смеха“ от студии “Квартал 95“ и Drive Production. В отборе Чемпионата Украины по юмору в этом году приняли участие 216 команд, которые представляли Украину, Армению, Азербайджан, Латвию, Эстонию, Израиль, Казахстан и Россию.

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В первый тур юмористического фестиваля попала 191 команда, 59 из них прошли во второй. И только 21 команда дошла до гала-концерта, который зрители “1+1“ увидят уже в эту пятницу. Из известных и любимых среди поклонников “Лиги смеха“ команд участниками нового сезона стали “Отдыхаем вместе“, сборная Кременчуга, “Ветераны космических войск“, “Пошло-поехало“ и “30+“.

Одной из фишек нового сезона станет появление тренеров-джокеров - в каждой игре, после эфиров гала-концерта, определенные две команды будут получать нового наставника.

В качестве постоянного судьи “Лиги смеха“ впервые попробует свои силы актер Гарик Бирча.

“В комедийном жанре я человек не новый, знаю юмористические законы и правила. Поэтому в кресле судьи чувствую себя достаточно естественно. Но меня переполняло чувство ответственности и обеспокоенность относительно того, как наши команды, и молодые, и уже опытные, сдадут юмористический экзамен перед судьями и зрителями. Сейчас уверенно могу сказать, что уровень “лигасмешников“ очень высок. Я бы с удовольствием стал наставником не двух, а даже пяти сборных, ведь мне понравились выступления многих команд“, - рассказал Гарик.

Также на проект вернется шоумен Сергей Сивохо. А компанию Гарику и Сергею составят звездные судьи прошлого сезона - актер Станислав Боклан, певица Оля Полякова, актер Евгений Кошевой и шоумен Юрий Ткач.

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В конце первой части Чемпионата Украины по юмору выберут сборные, которые проходят дальше, а одна из команд получит кубок фестиваля.

Смотрите юбилейный сезон фестиваля “Лиги смеха“ уже 1 марта в 20:30 на “1+1“. А в 22:35 на “1+1“ состоится премьера новых выпусков проекта “Игры приколов“. Это юмористически-развлекательное украиноязычное шоу от студии “Квартал 95“ и Drive Production, в котором актеры-звезды “Лиги смеха“ будут разыгрывать веселые скетчи на бытовые, культурные и социальные темы, понятные и близкие миллионам украинцем. Ведущий и один из актеров проекта - Игорь Ласточкин.

Напомним, ранее стало известно, чем будет удивлять новое шоу “МастерШеф. Профессионалы“.