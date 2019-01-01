"МастерШеф. Профессионалы": чем удивит первый выпуск кулинарного шоу

На кастинг нового кулинарного шоу придут лучшие шеф-повара.

В субботу в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера нового шоу “МастерШеф. Профессионалы“. Впервые участниками станут не кулинары-аматоры, а настоящие шефы с опытом.

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Профессионалам задали привычные условия: за 45 минут человек должен приготовить свое коронное блюдо. И если хотя бы два судьи скажут участнику “да“, то он проходит в следующий этап.

Как признался Эктор Хименес-Браво, уже на этапе готовки некоторые профи моментально запомнились. Есть несколько участников, которые приготовили свое блюдо не за 45 минут, а за 25, убрали рабочие поверхности, и помогали другим участникам. Хотя, как говорит Эктор, здесь нет ничего сверхъестественного, ведь в ресторане повар обязан выдать блюдо за 15 минут.

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Попробовать свои силы придут шеф-повар главного мясного ресторана в центре Киева, владелица собственного ресторана в Одессе, известные кондитеры, и даже повара детских столовых. Каждый из участников постарается изощриться перед жюри. А как говорит руководитель “МастерШеф. Профессионалы“, в этом сезоне по-новому откроется мир кондитерского искусства.

Кто из профессионалов не сможет впечатлить судей, а кто пройдет в следующий этап, увидим в субботу 2 марта в 19:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, в супер-шоу “Дивовижні люди“ примет участие “мальчик-калькулятор“.