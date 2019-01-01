В супер-шоу "Дивовижні люди" примет участие "мальчик-калькулятор"

Новый выпуск шоу покажут уже в эту субботу на канале "Украина".

В субботу, 2 марта, в 21:00 в эфир канала “Украина“ выйдет второй выпуск новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, одним из участников которого станет “ребенок-калькулятор“. 9-летний мальчик научился молниеносно складывать и умножать в уме одно-, двух-, трех- и даже четырехзначные числа.

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Сава Мурачёв активно занимается борьбой – всего за год он получил порядка 20 золотых медалей за победу в соревнованиях. К тому же, мальчик обладает уникальной памятью – он считает на уровне мировых рекордсменов, максимально быстро преобразуя в своей голове цифры в итоговые суммы.

"Дивовижні люди" Пресс-служба

“Я просто вижу числа и очень быстро считаю. Хотя с математическими способностями у меня хорошо, в школе я учусь, честно говоря, не очень. Но надеюсь, что однажды стану много зарабатывать и смогу покупать маме все, что она захочет“, – рассказал 9-летний Сава Мурачев.

Эксперты проекта проверят математические способности участника, усложнив задачу – Саве нужно будет считать в уме, при этом набивая ногой футбольный мяч.

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Также во втором выпуске шоу примут участие: “человек-реверс“ Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен; “женщина-компьютер“ Наталья Жидкова с уникальной визуальной памятью; “человек-радар“ Евгений Иванов, который владеет стереоскопическим зрением, флорист с уникальной тактильной памятью Стас Швец, который может отличить на ощупь разные сорта роз; “девушка-каучук“ Надежда Васина, которая владеет впечатляющей мышечной памятью.

"Дивовижні люди" Пресс-служба

В каждом из 9 выпусков супер-шоу “Дивовижні люди“ за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Напомним, ранее участник шоу “Дивовижні люди“ довел Машу Ефросинину до слез.