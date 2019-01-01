"Говорить Україна" раскроет тайну, которая заставляет мужчину годами прятать лицо

Главный герой нового выпуска расскажет, почему круглосуточно ходить в темных очках.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в среду, 27 февраля, в 19:45 на телеканале “Украина“, человек, которого всю жизнь называли монстром из-за недостатков внешности, получит шанс измениться. Станет известно, что заставляет мужчину, о котором дети придумывают страшные истории, круглосуточно ходить в темных очках уже два десятка лет.

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38-летний Андрей скрывается от людей и стесняется выходить на улицу без очков. О нем говорят: страшный, уродливый, слабый, как проклятый. Человек прячет свое лицо от жены, даже когда они спят в одной постели. Пара вместе пять лет, но его жена устала от сплетен о собственной семье.

У Андрея вместо правой половины лица - два огромных нароста, которые выглядят, как два куриных яйца. Они наползают друг на друга, начиная с бровей. Одного глаза совсем не видно - он полностью обтянут наростами из кожи.

Андрея обследовали в 16 лет. Тогда врачи сказали маме парня, с этими наростами ничего сделать невозможно. Женщина с этим смирилась и убедила сына, что лучше ничего не делать и оставить все, как есть.

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Впоследствии Андрей переехал в новое место и женился. Односельчане так и не увидели за 5 лет его настоящего лица. А местные дети придумывают о нем легенды. Но за внешностью, которая пугает и вызывает отвращение, на самом деле скрывается добрый человек, говорят знакомые Андрея. В свое время ему даже удалось устроиться медбратом в скорую помощь, там проработал 9 лет.

Более 20 лет мужчина не обследовался у врачей. По словам его жены, если ничего не делать, то эти наросты могут превратиться в злокачественные. У Андрея начинают появляться все новые образования на теле.

«Я боюсь, что мой любимый может умереть. Когда ситуация стала критической - я взяла все в свои руки, потому что на один глаз он вообще ничего не видит. Это опасно. И речь сейчас идет не только о новом красивом лице, но и его жизнь», - говорит жена Андрея в ток-шоу ведущему Алексею Суханову.

“С юности я не выхожу на люди без больших черных солнцезащитных очков. Мои ровесники постоянно насмехались. Называли слепым, уродом, одноглазым. Я не такой, как все. Я мечтаю спокойно ходить рядом с женщиной по улицам, хочу, чтобы ей не приходилось стесняться меня на людях. За многие годы меня настолько заверили, что я останусь чудовищем до конца жизни, что я даже не мечтал о том, что могу стать обычным человеком“, - делится Андрей в шоу “Говорить Україна“.

В студии также появится известный пластический хирург Ростислав Валихновский, который расскажет, что за болезнь у Андрея и насколько она опасна.

Есть ли шанс у Андрея на полноценную жизнь и согласится ли он воспользоваться им, зрители узнают в ток-шоу “Говорить Україна“ 27 февраля.

Напомним, ранее участник шоу “Дивовижні люди“ довел Машу Ефросинину до слез.