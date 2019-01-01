Сериал "Школа": Дата выхода нового сезона

Стала известна дата премьеры продолжения второго сезона сериала "Школа".

4 марта в 20:45 состоится долгожданная премьера продолжения второго сезона сериала “Школа“ на “1+1“.

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В новом сезоне ленты наконец станет ясно, кто с кем придет на выпускной, как сложится судьба любимцев зрителей после рокового пожара и удастся ли подросткам найти язык со своими родителями перед самым сложным выбором подростковой жизни - поступлением в университет.

В откровенном интервью газете “Факты“ популярная актриса и певица Анна Тринчер, которая известна зрителям по роли Наты в сериале “Школа“, рассказала о том, как встретила любовь на съемках и о ее личной трансформации благодаря сериалу:

“Я пришла в сериал, когда мне было 15. Сейчас - 17 лет. 2018 вообще был очень сложным - я сдавала ВНО, училась в школе в 11 классе, была участницей “Голосу країни“. Это очень утомляло, но тем не менее, я отлично сдала экзамены и поступила в университет. В общем, раньше меня могли ввести в депрессию даже мелкие проблемы, то теперь я стала намного устойчивей. Моя ответственность перед окружающими выросла, наверное, раз в пять. Моя первая любовь была еще в школьные годы, но в сериале “Школа“ я встретила Богдана (исполнил роль Тохи в сериале “Школа“). Скоро год как мы встречаемся. К началу второго сезона “Школы“ мы уже были вместе и во время съемок продолжения второго сезона он очень меня поддерживал, но любовь наша зародилось во время моей подготовки к “Голосу країни“, - призналась Аня.

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Напомним, группа 1+1 медиа объявила о продаже раннего доступа к допремьерному показу продолжения второго сезона популярного сериала “Школа“ для пользователей мобильного приложения 1+1 video. Получить возможность увидеть продолжение сериала поклонники смогут уже с 1 марта.

Сериал “Школа“ - первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается “1+1 Продакшн“. Продюсеры - Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Дарина Жукова, Ксения Черная, Владимир Андриюк.



Главные роли в сериале “Школа“ исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Даниил Черкасс (Вегас).

Напомним, ранее появились первые кадры нового сезона сериала “Школа“.