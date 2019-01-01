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Участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез

Спецтема: ТВ и телешоу
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Новое супер-шоу выходит на канале "Украина".
Участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез
Участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез
Пресс-служба

Маленький герой новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, которое выходит на канале “Украина“ по субботам в 21:00, растрогал эксперта проекта Машу Ефросинину настолько, что она не смогла сдержать слез.

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7-летний Лёня Соловей владеет феноменальной зрительной памятью. Уже в три года он знал порядок планет в Cолнечной системе и семь чудес света, а в пять – выучил таблицу умножения.

В супер-шоу “Дивовижні люди“ Лёне необходимо было продемонстрировать свою уникальную память. По правилам испытания, участнику в течение 3 минут нужно было запомнить расположение 58 зеленых и красных ступенек подвесного моста. После этого, называя номера зеленых ступенек, Леониду необходимо было провести по мосту свою маму. Если бы мальчик допустил ошибку, испытание для него было бы окончено, а красная дощечка, на которую наступила бы мама, проломилась.

Лёня Соловей
Лёня Соловей
Пресс-служба

Испытание маленького героя было настолько эмоциональным, что Маша Ефросинина не смогла сдержать слез.

“Я не знала, что чувствовала мама в этот момент. Но Лёня вел маму, сохраняя спокойствие и хладнокровие. Лично для меня это испытание было в разы эмоциональнее, чем любой напряженный фильм“, – поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Пресс-служба

Лёня блестяще справился с заданием и получил высокие балы от экспертов проекта. По словам маленького мнемоника, чтобы развить память, ее обязательно нужно постоянно тренировать.

Как сообщалось ранее, в первом выпуске нового шоу канала “Украина“ победил человек-эхолокатор Олег Шпай.

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Теги: Дивовижні люди, Маша Ефросинина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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