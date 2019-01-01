"Страва честі": Дата выхода нового кулинарного шоу

Премьера кулинарного тревел-шоу канала СТБ "Страва честі" состоится 10 марта.

10 марта СТБ представит зрителям проект собственной разработки – кулинарное тревел-шоу “Страва честі“. Проект будет выходить в утреннем воскресном слоте 9:00.

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В первом эпизоде ведущий, шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится выведать особый рецепт картофельных драников. Познакомившись с украинской хозяйкой и ее друзьями ближе, ведущий узнает, что женщины мечтают заработать деньги на ежегодном местном кулинарном фестивале и вместе поехать на долгожданный отдых. Для Юрия становится делом чести придумать совершенно новый вид драников и особую подачу блюда, а после – вместе с героиней их продать.

В последующих эпизодах Юрий Ковриженко узнает оригинальные рецепты голубцов, раскроет секреты украинского борща, научится готовить колоритный бигос, сушеных вьюнов, за которыми к хозяюшке приезжает украинская элита из разных уголков страны, и многое другое. Ведущему придется столкнуться с непростыми испытаниями: ночевать под открытым небом, нырять в воду в минусовую температуру, искать верный путь в густом лесу, убегать от роя диких пчел и помогать каждой героине воплотить в жизнь заветную мечту!

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Отметим, в рамках проекта ведущий путешествует по самым колоритным уголкам Украины вместе со своей кухней на колесах в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными секретами и личной историей, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

Напомним, ранее стала известна дата премьеры продолжения второго сезона сериала “Школа“.