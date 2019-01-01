В свет вышел новый альбом рок-группы НЕРВЫ под названием "Слэм и депрессия".

Популярная рок-группа НЕРВЫ выпустила новый альбом “Слэм и депрессия“.Этот альбом стал шестым по счету, куда вошли одиннадцать песен в электрическом звучании, две из которых – “Так как надо“ и “Магнитные бури“ – уже звучали на концертах.

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После выхода альбома группа НЕРВЫ отправится в масштабный тур с концертами-презентациями. В 2019 году группа посетит с концертами около 100 городов Казахстана, Беларуси, Украины, Европы и не только.

"Слэм и депрессия": Группа НЕРВЫ презентовала новый альбом Пресс-служба

Помимо этого, команда не устает выпускать синглы, снимать клипы и создавать новую музыку, находясь на волне популярности вот уже 9 лет. Тому подтверждение недавно вышедший клип на песню “Самый дорогой человек“, завершивший тур в поддержку прошлого альбома и подводящий итог релиза прошлого года.

“Слэм и депрессия“ – это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке. Альбом мы записывали на студии Vintage Records, а сводили в Киеве на Bobina Records, там, где создавали свои первые альбомы и “Самый дорогой человек“. Чтобы получить итоговое фото на обложку, мы отправились в Питер. Потрясающий фотограф – Агата Нигровская – сумела воплотить идею в визуальную форму. То, что мы сейчас имеем – сто процентов готовый, до мелочей проработанный материал, где каждая секунда плейлиста – работа всего 2018 года“, – рассказывает вокалист группы НЕРВЫ Женя Мильковский.

Напомним, ранее Alyosha выпустила новый чувственный клип на песню “Горда“.