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"Мені казково": TARABAROVA заинтриговала кадрами с будущего клипа

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Певица сняла нео-мюзикл на сингл "Мені казково".
"Мені казково": TARABAROVA заинтриговала кадрами с будущего клипа
"Мені казково": TARABAROVA заинтриговала кадрами с будущего клипа
Пресс-служба

Украинская певица TARABAROVA сняла новый клип на сингл “Мені казково“. Трек, вошедший в альбом “23:25“, певица решила экранизировать в стиле “нео-мюзикла“. Съемки проходили в одном из киевских отелей, который по сценарию из обычного превращается в место волшебной вечеринки.

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Это первая совместная работа Светланы с хореографом-постановщиком Денисом Стульниковым и уже третья с “Манифест продакшн“.

Чтобы не нарушать режим кормления, сын певицы, пятимесячный Иван, также впервые присутствовал на съемках клипа.

Стоит отметить, на фото, которые попали в Сеть, видно, что TARABAROVA находится в идеальной форме.

Совсем скоро видеоработу на песню “Мені казково“ зрители смогут увидеть в эфире всех музыкальных телеканалов страны, а сам трек TARABAROVA, обладательница музыкальной премии “Золота Жар-Птиця 2018“, исполнит на церемонии этого года, которая состоится 18 апреля во Дворце Украина.

Напомним, ранее Полиграф Шарикoff подготовил новый трек к 8 марта.

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Теги: TARABAROVA
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Источник: Ivona.bigmir.net

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