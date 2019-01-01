Alyosha выпустила новый чувственный клип на песню “Горда”

Певица презентует уникальный клип с сюжетом, рассказанным руками.

Украинская певица Alyosha представлила новый трек “Горда” и видеоработу на него. Режиссером клипа стал Олег Борщевский.

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Главными героями пронзительных лирических историй стали пары женских и мужских рук. По словам режиссера, на такую ​​глубокую по объему и минималистичную по форме идею его вдохновила строка из песни “...бо в його руках ти знову жива”.

“Ми любимо виправдовувати себе за все, гордо мовчати, думати, що ти не міг вчинити інакше… Але часто це зовсім не так… Адже міг! Нічого випадкового у світі не буває. Все залежить від усього. Наші зроблені вчинки — наша майбутня доля. Ми губимось у своїх бажаннях, сумніваємось у почуттях, та згодом приймаємо одне одного такими, які були, є і будемо. Бо розуміємо, що жити одне без одного не можемо. Втримайте своє кохання вчасно!“ - комментирует “Горду” Alyosha.

“Это истории про страсть, примирение, секс, нежность и прочие перепады эмоций во время сложных, но искренних чувств. Главный месседж клипа - в том, что в любых отношениях очень важно ценить то малое, что у вас есть. Иногда в простом прикосновении и объятии есть больше, чем в бесконечном количестве слов, и именно эти ощущения могут ввергнуть тебя за один миг в состояние счастья и покоя“, - говорит режиссер Борщевский.

Премьера клипа Alyosha “Горда” состоится сегодня, 28 февраля, в прямом эфире телеканала М1 в программе “Сквот” в 13:20.

Напомним, ранее TARABAROVA заинтриговала кадрами с будущего клипа.