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Бывшая Джонни Деппа выпустила клип на песню о Киеве

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Ванесса Паради посвятила песню столице Украины.
Бывшая Джонни Деппа выпустила клип на песню о Киеве

Бывшая жена актера Джонни Деппа, известная французская актриса и певица Ванесса Паради представила клип на песню “Kiev“. Композиция вошла в новый альбом певицы “Les Sources“.

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По сюжету видео главная героиня блуждает по лесу, в котором, постоянно меняется погода. Девушка вспоминает встречи с любимым в Киеве. В финале клипа героиня выбирается из леса и смотрит на панораму столицы Украины. Так, в видео можно увидеть Киево-Печерскую Лавру.

Отметим, что Ванесса Паради неоднократно посещала Киев с концертами. А в 2016 году брала участие в фильме “Иней“.

Напомним, ранее победитель Х-Фактора презентовал провокационный клип.

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Теги: Ванесса Паради
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Источник: Ivona.bigmir.net

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