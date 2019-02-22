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Алина Гросу посвятила новый трек таинственному парню

Комментариев: 2
Певица презентовала зажигательную композицию.
Алина Гросу посвятила новый трек таинственному парню
Алина Гросу посвятила новый трек таинственному парню
instagram.com/alina_grosu

Популярная певица Алина Гросу, известная также под псевдоним GROSU, представила новую композицию под названием “Vova“.

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Как отметила сама певица в описании к видео на своем Youtube-канале, Vova – это не конкретный мужчина, а прототип всех парней.

“Vova“, которого я так дико любила - это прототип всех тех парней, мужчин, ради которых девушки готовы на все ради взаимности“, - рассказала Гросу. 

Отметим, что новый сингл войдет в будущий альбом певицы. Премьера клипа на песню “Vova“  запланирована на конец февраля.

Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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    22.02.2019, 18:20
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Оценка:  0
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