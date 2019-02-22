Алина Гросу посвятила новый трек таинственному парню
Певица презентовала зажигательную композицию.
Популярная певица Алина Гросу, известная также под псевдоним GROSU, представила новую композицию под названием “Vova“.
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Как отметила сама певица в описании к видео на своем Youtube-канале, Vova – это не конкретный мужчина, а прототип всех парней.
“Vova“, которого я так дико любила - это прототип всех тех парней, мужчин, ради которых девушки готовы на все ради взаимности“, - рассказала Гросу.
Отметим, что новый сингл войдет в будущий альбом певицы. Премьера клипа на песню “Vova“ запланирована на конец февраля.
Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.
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