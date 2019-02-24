Оскар 2019: Лучшая актриса
Узнайте, кто получил звание лучшей актрисы.
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В ночь с 24 февраля на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в театре “Долби“.
Лучшей актрисой признали Оливию Колман, которая сыграла главную роль в фильме “Фаворитка“.
Полный список претенденток на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая женская роль“:
- Ялица Апарисио (“Рома“ / Roma)
- Гленн Клоуз (“Жена“ / The Wife)
- Оливия Колман (“Фаворитка“ / The Favourite) - Победитель
- Леди Гага (“Рождение звезды“ / A Star Is Born)
- Мелисса Маккарти (“Сможете ли вы меня простить?“ / Can You Ever Forgive Me?)
Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.
Полная версия правил
нахрена писать целую статью ни о чем и не назвать актрису? ради хайпа?