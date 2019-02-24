Оскар 2019: Лучшая актриса

Узнайте, кто получил звание лучшей актрисы.

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В ночь с 24 февраля на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в театре “Долби“.

Лучшей актрисой признали Оливию Колман, которая сыграла главную роль в фильме “Фаворитка“.

Полный список претенденток на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая женская роль“:

Ялица Апарисио (“Рома“ / Roma)

Гленн Клоуз (“Жена“ / The Wife)

Оливия Колман (“Фаворитка“ / The Favourite) - Победитель

Леди Гага (“Рождение звезды“ / A Star Is Born)

Мелисса Маккарти (“Сможете ли вы меня простить?“ / Can You Ever Forgive Me?)

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.