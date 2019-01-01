Оскар 2019: Номинация "Лучшая мужская роль"

В ночь с 24 на 25 февраля американская киноакадемия Оскар вручит награды за достижения в кинематографе.

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Одна из самых важных наград премии Оскар - это “Лучшая мужская роль“. Перед тем, как мы поговорим о списке претендентов, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными фактами премии Оскар:

Два актера за всю историю “Оскара“ стали посмертными обладателями награды: Хит Леджер за роль Джокера в “Темном рыцаре“ и Питер Финч в 1976 году за роль в фильме “Телесеть“.

Актер Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар (за игру в фильме “Выживший“) после пяти номинаций и 22 лет ожидания.

В 1970 году актер Джордж Скотт отказался от присужденной ему награды. Артист посчитал Киноакадемию варварской и коррупционной.

Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая мужская роль“:

Кристиан Бэйл - Власть

Кристиан Бэйл - Власть pinterest.com

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“Власть“ – мрачный и при этом комичный фильм о карьере вице-президента США Дика Чейни, собравший восемь номинаций на Оскар в 2019 году. Главное из достоинств фильма – это, конечно же, актер Кристиан Бэйл, изобразивший известного политика.

Рами Малек - Богемская рапсодия

Рами Малек - Богемская рапсодия pinterest.com

Исполнение Малеком роли фронтмена Queen вышло за пределы обычного перевоплощения. Все черты фронтмена были настолько узнаваемы, что сцена знаменитого концерте на стадионе Уэмбли воспринимается вполне реальной.

Брэдли Купер - Рождение звезды

Брэдли Купер - Рождение звезды pinterest.com

Бредли играет немолодого рок-н-рольщика Джексона. Он не высмеивает этот образ, а показывает живого человека, который провалился в бездну, спасаясь алкоголем.

Вигго Мортенсен - Зеленая книга

Вигго Мортенсен - Зеленая книга pinterest.com

Для роли в “Зеленой книге“ Вигго пришлось сильно потолстеть. Главной страстью его героя Тони Липа была еда, о чем тот написал книгу “Заткнись и ешь!“.

Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности

Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности pinterest.com

Когда наблюдаешь за работой Дефо в картине, не можешь поверить, что это перевоплощение, а не реальность.

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.