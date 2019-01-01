Оскар 2019: Номинация "Лучшая мужская роль"
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Одна из самых важных наград премии Оскар - это “Лучшая мужская роль“. Перед тем, как мы поговорим о списке претендентов, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными фактами премии Оскар:
- Два актера за всю историю “Оскара“ стали посмертными обладателями награды: Хит Леджер за роль Джокера в “Темном рыцаре“ и Питер Финч в 1976 году за роль в фильме “Телесеть“.
- Актер Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар (за игру в фильме “Выживший“) после пяти номинаций и 22 лет ожидания.
- В 1970 году актер Джордж Скотт отказался от присужденной ему награды. Артист посчитал Киноакадемию варварской и коррупционной.
Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая мужская роль“:
- Кристиан Бэйл - Власть
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“Власть“ – мрачный и при этом комичный фильм о карьере вице-президента США Дика Чейни, собравший восемь номинаций на Оскар в 2019 году. Главное из достоинств фильма – это, конечно же, актер Кристиан Бэйл, изобразивший известного политика.
- Рами Малек - Богемская рапсодия
Исполнение Малеком роли фронтмена Queen вышло за пределы обычного перевоплощения. Все черты фронтмена были настолько узнаваемы, что сцена знаменитого концерте на стадионе Уэмбли воспринимается вполне реальной.
- Брэдли Купер - Рождение звезды
Бредли играет немолодого рок-н-рольщика Джексона. Он не высмеивает этот образ, а показывает живого человека, который провалился в бездну, спасаясь алкоголем.
- Вигго Мортенсен - Зеленая книга
Для роли в “Зеленой книге“ Вигго пришлось сильно потолстеть. Главной страстью его героя Тони Липа была еда, о чем тот написал книгу “Заткнись и ешь!“.
- Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности
Когда наблюдаешь за работой Дефо в картине, не можешь поверить, что это перевоплощение, а не реальность.
Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.
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