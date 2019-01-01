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Оскар 2019: Номинация "Лучшая мужская роль"

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В ночь с 24 на 25 февраля американская киноакадемия Оскар вручит награды за достижения в кинематографе.
Оскар 2019: Лучшая мужская роль
Оскар 2019: Лучшая мужская роль
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Одна из самых важных наград премии Оскар - это “Лучшая мужская роль“. Перед тем, как мы поговорим о списке претендентов, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными фактами премии Оскар:

  • Два актера за всю историю “Оскара“ стали посмертными обладателями награды: Хит Леджер за роль Джокера в “Темном рыцаре“ и Питер Финч в 1976 году за роль в фильме “Телесеть“. 
  • Актер Леонардо Ди Каприо получил свой заветный Оскар (за игру в фильме “Выживший“) после пяти номинаций и 22 лет ожидания.
  • В 1970 году актер Джордж Скотт отказался от присужденной ему награды. Артист посчитал Киноакадемию варварской и коррупционной.

Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая мужская роль“:

  • Кристиан Бэйл - Власть

Кристиан Бэйл - Власть
Кристиан Бэйл - Власть
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“Власть“ – мрачный и при этом комичный фильм о карьере вице-президента США Дика Чейни, собравший восемь номинаций на Оскар в 2019 году. Главное из достоинств фильма – это, конечно же, актер Кристиан Бэйл, изобразивший известного политика. 

  • Рами Малек - Богемская рапсодия

Рами Малек - Богемская рапсодия
Рами Малек - Богемская рапсодия
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Исполнение Малеком роли фронтмена Queen вышло за пределы обычного перевоплощения. Все черты фронтмена были настолько узнаваемы, что сцена знаменитого концерте на стадионе Уэмбли воспринимается вполне реальной. 

  • Брэдли Купер - Рождение звезды 

Брэдли Купер - Рождение звезды
Брэдли Купер - Рождение звезды
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Бредли играет немолодого рок-н-рольщика Джексона. Он не высмеивает этот образ, а показывает живого человека, который провалился в бездну, спасаясь алкоголем.

  • Вигго Мортенсен - Зеленая книга 

Вигго Мортенсен - Зеленая книга
Вигго Мортенсен - Зеленая книга
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Для роли в “Зеленой книге“ Вигго пришлось сильно потолстеть. Главной страстью его героя Тони Липа была еда, о чем тот написал книгу “Заткнись и ешь!“.

  • Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности

Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности
Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности
pinterest.com

Когда наблюдаешь за работой Дефо в картине, не можешь поверить, что это перевоплощение, а не реальность.

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Оскар, лучшая мужская роль, Оскар 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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