Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира
- Победителями стали:
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Лучший фильм -
Лучшая режиссёрская работа -
Лучший актёр -
Лучшая актриса -
Лучший актёр второго плана -
Лучшая актриса второго плана -
Лучший оригинальный сценарий -
Лучший адаптированный сценарий -
Лучший анимационный полнометражный фильм -
Лучший фильм на иностранном языке -
Другие категории:
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Лучшая музыка к фильму -
Лучшая песня к фильму -
Лучший монтаж -
Лучшая операторская работа -
Лучшая работа художника -
Лучший дизайн костюмов -
Лучший звук -
Лучший звуковой монтаж -
Лучшие визуальные эффекты -
Лучший грим и причёски -
Лучший документальный полнометражный фильм -
Лучший документальный короткометражный фильм -
Лучший игровой короткометражный фильм -
Лучший анимационный короткометражный фильм -
- Почетные награды:
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Марвин Леви — американский публицист
Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор
Сисели Тайсон — американская актриса
Лидеры по количеству номинаций:
Количество номинаций:
10: “Рома“, “Фаворитка“
8: “Звезда родилась“, “Власть“
7: “Чёрная пантера“
6: “Чёрный клановец“
5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“
4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“
3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“
2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“
Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.
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