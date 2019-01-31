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Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира

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В Лос-Анджелесе назвали обладателей кинопремии "Оскар"-2019.

Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира
Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира
instagram.com/theacademy
24 февраля состоится 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в Лос-Анджелесе в театре “Долби“.  Впервые за 30 лет церемония вручения прошла без ведущего.

  • Победителями стали:

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Лучший фильм -
Лучшая режиссёрская работа -
Лучший актёр -
Лучшая актриса -
Лучший актёр второго плана -
Лучшая актриса второго плана -
Лучший оригинальный сценарий -
Лучший адаптированный сценарий -
Лучший анимационный полнометражный фильм -
Лучший фильм на иностранном языке -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The nominees. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

Другие категории:

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Лучшая музыка к фильму -
Лучшая песня к фильму -
Лучший монтаж -
Лучшая операторская работа -
Лучшая работа художника -
Лучший дизайн костюмов -
Лучший звук -
Лучший звуковой монтаж -
Лучшие визуальные эффекты -
Лучший грим и причёски -
Лучший документальный полнометражный фильм -
Лучший документальный короткометражный фильм -
Лучший игровой короткометражный фильм -
Лучший анимационный короткометражный фильм -

  • Почетные награды: 

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Марвин Леви — американский публицист
Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор
Сисели Тайсон — американская актриса

Лидеры по количеству номинаций:

Количество номинаций:

10: “Рома“, “Фаворитка“
8: “Звезда родилась“, “Власть“
7: “Чёрная пантера“
6: “Чёрный клановец“
5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“
4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“
3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“
2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“

Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.

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Теги: Оскар 2019
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