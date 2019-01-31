В Лос-Анджелесе назвали обладателей кинопремии "Оскар"-2019.

Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира instagram.com/theacademy

Победителями стали:

24 февраля состоится 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в Лос-Анджелесе в театре “Долби“. Впервые за 30 лет церемония вручения прошла без ведущего.

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Лучший фильм -

Лучшая режиссёрская работа -

Лучший актёр -

Лучшая актриса -

Лучший актёр второго плана -

Лучшая актриса второго плана -

Лучший оригинальный сценарий -

Лучший адаптированный сценарий -

Лучший анимационный полнометражный фильм -

Лучший фильм на иностранном языке -

Другие категории:

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Лучшая музыка к фильму -

Лучшая песня к фильму -

Лучший монтаж -

Лучшая операторская работа -

Лучшая работа художника -

Лучший дизайн костюмов -

Лучший звук -

Лучший звуковой монтаж -

Лучшие визуальные эффекты -

Лучший грим и причёски -

Лучший документальный полнометражный фильм -

Лучший документальный короткометражный фильм -

Лучший игровой короткометражный фильм -

Лучший анимационный короткометражный фильм -

Почетные награды:

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Марвин Леви — американский публицист

Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор

Сисели Тайсон — американская актриса

Лидеры по количеству номинаций:

Количество номинаций:

10: “Рома“, “Фаворитка“

8: “Звезда родилась“, “Власть“

7: “Чёрная пантера“

6: “Чёрный клановец“

5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“

4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“

3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“

2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“

Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.