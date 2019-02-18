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Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения

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Церемония вручения премии пройдет 24 февраля.
Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения
Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения
instagram.com/officialqueenmusic

Легендарная рок-группа Queen выступит на церемонии награждения кинопремии “Оскар-2019“. Солистом коллектива на вечер станет Адам Ламберт. Об этом сообщили организаторы церемонии в официальном Twitter-аккаунте Американской киноакадемии.

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“Это на самом деле или лишь фантазия? Приветствуем группу Queen и Адама Ламберта“, - говорится в сообщении.

Сама группа Queen подтвердила новость на своей странице в Instagram.

Отметим, что 91-я церемония вручения кинопремии “Оскар“ состоится через неделю, 24 февраля.

Напомним, ранее в Сети появился первый кадр сцены церемонии награждения “Оскара-2019“.

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Теги: Оскар 2019, Queen
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Источник: Ivona.bigmir.net

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