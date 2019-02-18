Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения
Легендарная рок-группа Queen выступит на церемонии награждения кинопремии “Оскар-2019“. Солистом коллектива на вечер станет Адам Ламберт. Об этом сообщили организаторы церемонии в официальном Twitter-аккаунте Американской киноакадемии.
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“Это на самом деле или лишь фантазия? Приветствуем группу Queen и Адама Ламберта“, - говорится в сообщении.
Is this the real life?— The Academy (@TheAcademy) 18 лютого 2019 р.
Is this just fantasy?
We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ
Сама группа Queen подтвердила новость на своей странице в Instagram.
Отметим, что 91-я церемония вручения кинопремии “Оскар“ состоится через неделю, 24 февраля.
Напомним, ранее в Сети появился первый кадр сцены церемонии награждения “Оскара-2019“.
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