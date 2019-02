Оскар-2019: группа Queen выступит на церемонии награждения

Легендарная рок-группа Queen выступит на церемонии награждения кинопремии “Оскар-2019“. Солистом коллектива на вечер станет Адам Ламберт. Об этом сообщили организаторы церемонии в официальном Twitter-аккаунте Американской киноакадемии.

“Это на самом деле или лишь фантазия? Приветствуем группу Queen и Адама Ламберта“, - говорится в сообщении.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ