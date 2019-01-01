"Звонарь": дата выхода нового сериала с Алексеем Смолкой и Алексеем Нагрудным

Стала известна дата премьеры детективного сериала "Звонарь" .

1 апреля в 20:30 на телеканале 2+2 состоится премьера детективного сериала “Звонарь“ про молодого, амбициозного, иногда наглого, но веселого Антона Звонцова, оперативника, который виртуозно совмещает работу в органах и ведение частных дел клиентов.

Читай также: “Криминальный журналист“: когда выйдет новый сериал

“Звонарь“ – это 24-серийный остросюжетный сериал, главный герой которого изобретательный опер Антон Звонцов. Он ведет официальные расследования и одновременно может решать дела клиентов, которые не желают обращаться в правоохранительные органы. Никто лучше Звонцова не сможет разговорить запуганного свидетеля, найти компромат на известного бизнесмена или важные доказательства, вести переговоры с вооруженными грабителями банка, или словить на “живца“ преступников – он не теряет самоконтроль и уверенность даже в кризисных ситуациях. Но, когда в городе появится личный враг Звонцова – жестокий маньяк – он впервые не будет знать, как поймать негодяя и уберечь самых родных – сестру, любимую и друзей.

"Звонарь" Пресс-служба

“Главные герои “Звонаря“ не идеальные, но настоящие. Антон Звонцов –молодой, коммуникабельный, амбициозный опер со своими проблемами и кодексом чести. Иногда за наглость и насмешки ему хочется дать пинка, но ты не перестаешь переживать за него и наблюдать за тем, как он преодолевает трудности и преграды. Надеюсь, что Звонцов станет для зрителей другом, встречи с которым они с нетерпением будут ждать каждый вечер перед телевизором“, - комментирует Олеся Пазенко, главный редактор телеканала 2+2.

Читай также: Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Я заплачу завтра“

В главных ролях: Артем Алексеев, Алексей Смолка, Алексей Нагрудный, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай, Александр Зиневич и другие.

Алексей Смолка Пресс-служба

Сериал “Звонарь“ по заказу телеканала 2+2 снимает “Гольфстрим“. Сьемки проходят в Киеве. Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Павел Поздняков, Сергей Шевчук. Режиссер: Кирилл Капица. Главный автор: Валерия Подорожнова.

Напомним, ранее стала известна дата выхода нового сезона “Реальной мистики“.