Больше чем музыка: Полина Крупчак презентовала социальный трек

Певица выпустила новую композицию "VIRUS".

Украинская певица Полина Крупчак представила социальный трек под названием “VIRUS“.Слова и музыку написал Осипенко Игорь (Dj Jedy), а аранжировку композиции создал Maxim Milano.

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Исполнительница заявила, что это трек о всех нас и о том, что происходит вокруг нас, о том, насколько мы можем быть безразличными. И с какой легкостью уничтожаем планету на которой живем. Если мы не остановимся то еще немного и улицы будут завалены грудами мусора и пластика. А воздух станет настолько небезопасным, что главное задачей для людей станет желание остаться в живых.

Полина Крупчак презентовала социальный трек Пресс-служба

“Я давно мечтала записать песню, которая отражала бы мое неравнодушие ко всему происходящему в мире. К сожалению, люди сейчас всё больше враждуют между собой, разрушают природу, не ценят возможность просто жить в мире и наслаждаться каждым новым днём. Я очень хочу, чтобы моя песня заставила каждого слушателя задуматься о том, что он может сделать для блага нашей прекрасной планеты“- рассказывает Полина.

Напомним, ранее Ольга Сумская и Ада Роговцева появятся в новом клипе Олега Винника.