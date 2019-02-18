Евгений Филатов прокомментировал выступление KAZKA и KHAYATна Нацотборе
В субботу, 16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на песенный конкурс “Евровидение-2019“. Наибольшее количество обсуждений в Сети вызвали выступления группы KAZKA и певца KHAYAT.
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Позже судья Нацотбора Евгений Филатов в своем Instagram-аккаунте разместил посты, в которых рассказал, как оценил номера этих конкурсантов.
Так, Филатов отметил, что поставил KHAYAT 3 балла, тогда, как зрители оценили выступление молодого исполнителя на шестерку.
“Во время оглашения результатов, я подчеркнул, что музыкальные конструкции, которые использовал KHAYAT, несут в себе ярко выраженную стилистику автора, но к сожалению в меньшей степени могут быть поняты в рамках конкурса“, - объяснил Филатов.
KHAYAT ————————————— KHAYAT получил от меня 3 балла, зрители присудили ему 6 баллов. В прямом эфире я попытался с уважением донести свое опасение в самой песне, не задевая авторское видение и творческий замысел KHAYAT. При виде стараний, таланта, оценивая музыкальный материал и его исполнение, крайне тяжело ставить низкую оценку. Во время оглашения результатов, я подчеркнул, что музыкальные конструкции, которые использовал KHAYAT, несут в себе ярко выраженную стилистику автора, но к сожалению в меньшей степени могут быть поняты в рамках конкурса. Для артиста оригинальность – это важно. Только благодаря этому фактору можно быть замеченным и выделиться. KHAYAT – дебютант, возможно, в будущем он предложит авторский подход к конкурсному формату песен и получит лучший результат. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019
Группе KAZKA Евгений поставил 5 баллов. Судья отметил, что у коллектива есть проблемы с живым исполнением.
Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене.
KAZKA —————————————— KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019
Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“ можно посмотреть здесь.
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