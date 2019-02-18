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Евгений Филатов прокомментировал выступление KAZKA и KHAYATна Нацотборе

Комментариев: 2
Судья Нацотбора рассказал, какие баллы поставил KAZKA и KHAYAT.
Нацотбор на "Евровидение-2019": Евгений Филатов прокомментировал выступление KAZKA и KHAYAT
Нацотбор на "Евровидение-2019": Евгений Филатов прокомментировал выступление KAZKA и KHAYAT
instagram.com/themaneken

В субботу, 16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на песенный конкурс “Евровидение-2019“. Наибольшее количество обсуждений в Сети вызвали выступления группы KAZKA и певца KHAYAT.

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Позже судья Нацотбора Евгений Филатов в своем Instagram-аккаунте разместил посты, в которых рассказал, как оценил номера этих конкурсантов.

Так, Филатов отметил, что поставил KHAYAT 3 балла, тогда, как зрители оценили выступление молодого исполнителя на шестерку.

“Во время оглашения результатов, я подчеркнул, что музыкальные конструкции, которые использовал KHAYAT, несут в себе ярко выраженную стилистику автора, но к сожалению в меньшей степени могут быть поняты в рамках конкурса“, - объяснил Филатов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHAYAT ————————————— KHAYAT получил от меня 3 балла, зрители присудили ему 6 баллов. В прямом эфире я попытался с уважением донести свое опасение в самой песне, не задевая авторское видение и творческий замысел KHAYAT. При виде стараний, таланта, оценивая музыкальный материал и его исполнение, крайне тяжело ставить низкую оценку. Во время оглашения результатов, я подчеркнул, что музыкальные конструкции, которые использовал KHAYAT, несут в себе ярко выраженную стилистику автора, но к сожалению в меньшей степени могут быть поняты в рамках конкурса. Для артиста оригинальность – это важно. Только благодаря этому фактору можно быть замеченным и выделиться. KHAYAT – дебютант, возможно, в будущем он предложит авторский подход к конкурсному формату песен и получит лучший результат. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019

Допис, поширений The Maneken (@themaneken)

Группе KAZKA Евгений поставил 5 баллов. Судья отметил, что у коллектива есть проблемы с живым исполнением.

Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZKA —————————————— KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019

Допис, поширений The Maneken (@themaneken)

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евгений Филатов, KAZKA, KHAYAT
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
На 100% согласна с ним. пела Саша неважно, в Голосе краины и то голоса лучше. Но если бы эту песню отдать Анне-Марии или НеАнгелам - было бы шедеврально!
Максим    18.02.2019, 14:07
Оценка:  0
Максим
Выступление похожее на Джамаллу....между прочим!
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