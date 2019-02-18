Евгений Филатов прокомментировал выступление KAZKA и KHAYATна Нацотборе

Судья Нацотбора рассказал, какие баллы поставил KAZKA и KHAYAT.

В субботу, 16 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на песенный конкурс “Евровидение-2019“. Наибольшее количество обсуждений в Сети вызвали выступления группы KAZKA и певца KHAYAT.

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Позже судья Нацотбора Евгений Филатов в своем Instagram-аккаунте разместил посты, в которых рассказал, как оценил номера этих конкурсантов.

Так, Филатов отметил, что поставил KHAYAT 3 балла, тогда, как зрители оценили выступление молодого исполнителя на шестерку.

“Во время оглашения результатов, я подчеркнул, что музыкальные конструкции, которые использовал KHAYAT, несут в себе ярко выраженную стилистику автора, но к сожалению в меньшей степени могут быть поняты в рамках конкурса“, - объяснил Филатов.

Группе KAZKA Евгений поставил 5 баллов. Судья отметил, что у коллектива есть проблемы с живым исполнением.

Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене.

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“ можно посмотреть здесь.