Ольга Сумская и Ада Роговцева появятся в новом клипе Олега Винника

Певец анонсировал выход новой видеоработы.

На прошлой неделе состоялась грандиозная премьера поп-рок версии одного из ранних хитов Олега Винника “Роксолана“, одновременно с которой артист анонсировал выход нового клипа на данную композицию. А уже сегодня певец делится первыми подробностями видеоработы.

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В съемках видео, режиссером которого выступила Елена Винярская, а автором сценария продюсер Александр Горбенко, приняли участие профессиональные актеры. Среди них – легендарные звезды театра и кино Ольга Сумская и Ада Роговцева.

“Мы очень кропотливо отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые не раздумывая ни минуту согласились поучаствовать в нашей истории“, - говорит о новом клипе Олег Винник.

Одна из величайших актрис современности Ада Роговцева предстанет в видео в привычной для себя роли – матери.

“У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие“, - рассказал певец.

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Отнюдь не случайно появление в клипе Ольги Сумской. Сколько бы раз не экранизировали историю знаменитой украинки в Османской империи, именно Сумскую отождествляют с Роксоланой. Поэтому вопросов не возникло, кто бы мог ее воплотить.

“Я знаю, что Олег давно написал песню о Роксолане. Считаю, что она станет одной из самых любимых у украинцев. Собственно, весь репертуар Винника сегодня поют все. Но данная композиция – особенная. Она глубокая, содержательная, драматическая и поэтому, актуальная. Я с большим удовольствием приняла участие в съемке. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичный, магнетический – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется“, - отмечает актриса.

Премьера видео на песню “Роксолана“ состоится 28 февраля в эфире телеканала М1 и на YouTube-канале исполнителя.

Напомним, ранее Олег Винник спел “Вовчицю“ на немецком языке.