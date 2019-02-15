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Фронтмен "Ляписа" Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом

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Популярный белорусский музыкант, лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок поделился радостной новостью о рождении сына.
Фронтмен "Ляписа" Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом
Фронтмен "Ляписа" Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом
Instagram

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Известный белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок, который сыграл новогодний концерт в Киеве, в четвертый раз стал отцом.

Об этом стало известно из официальной страницы группы "Ляпис 98" Instagram.

Буквально только что нас просто потрясла радостная весть - у Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын. Вес - 3,8 кг, рост 53 см! Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно“, - говорится в посте.

Отметим, что у Сергея уже есть двое взрослых детей от первого брака: 23-летний сын Павел и 18-летняя дочь Ксения, а также 5-летний сын Макар от Светланы Зеленковской. 

Ранее Сергей Михалок с группой BRUTTO сняли клип на стихи Сергея Жадана.

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Теги: Сергей Михалок, музыкант, родился сын
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