Группа "Агонь" презентовала новый альбом "Закладка"

Во второй альбом группы вошло девять песен.

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В своем втором альбоме, который вышел при поддержке лейбла Moon Records, группа “Агонь“ показала настоящее настроение. В каждой из песен заложена своя история.

Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА" Пресс-служба

Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА" Пресс служба

Заряженный гитарным вайбом лирический хит “Найди меня“ – это живое звучание, практически утраченное в последние годы рэп-лихорадки. Ироничный аудио-пранк “Некружит“ - стеб невыносимой пост-эстрадной жвачки, которую никак не может выплюнуть мэйнстрим. “Другая“ - романтичный фит с Supersonya, подгон девчонкам, которые соскучились по лирике от своих любимых хулиганов. Кроссовер рэп “Бро“ – коллаб Кости Боровского и Ромы Черенова ака Morphom, на котором спела лысая девочка Тоня, танцовщица группы. Океан – отсылка к истории группы, разрыву отношений с продюсером и начало самостоятельного креативного пути.

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“Закладка“ – сочетание музыкального самоанализа и полной творческой перезагрузки с открытостью к фитам и коллаборациям. Микс агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува.

Слушать новый альбом группы “Агонь“:

Ранее мы писали, что группа “АГОНЬ“ выпустила новый клип.