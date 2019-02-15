Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Группа "Агонь" презентовала новый альбом "Закладка"

Комментариев: 1
Во второй альбом группы вошло девять песен.
Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА"
Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА"
Пресс служба

Читай также: Alekseev поделился снимками со съемок клипа “Как ты там“

В своем втором альбоме, который вышел при поддержке лейбла Moon Records, группа “Агонь“ показала настоящее настроение. В каждой из песен заложена своя история.

Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом
Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА"
Пресс-служба

Заряженный гитарным вайбом лирический хит “Найди меня“ – это живое звучание, практически утраченное в последние годы рэп-лихорадки. Ироничный аудио-пранк “Некружит“ - стеб невыносимой пост-эстрадной жвачки, которую никак не может выплюнуть мэйнстрим. “Другая“ - романтичный фит с Supersonya, подгон девчонкам, которые соскучились по лирике от своих любимых хулиганов. Кроссовер рэп “Бро“ – коллаб Кости Боровского и Ромы Черенова ака Morphom, на котором спела лысая девочка Тоня, танцовщица группы. Океан – отсылка к истории группы, разрыву отношений с продюсером и начало самостоятельного креативного пути. 
Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом
Премьера альбома!Группа АГОНЬ представила альбом "ЗАКЛАДКА"
Пресс служба

Читай также: Олег Винник показал ранее неизвестную “Роксолану“

“Закладка“ – сочетание музыкального самоанализа и полной творческой перезагрузки с открытостью к фитам и коллаборациям. Микс агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува. 

Слушать новый альбом группы “Агонь“:

Ранее мы писали, что группа “АГОНЬ“ выпустила новый клип.

Поделись:
Теги: Агонь, новый альбом, украинская музыка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Антибес    15.02.2019, 17:12
Оценка:  0
Антибес
Эти гомики-нарколыги,называющие себя певцами, такие забавые!)))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь