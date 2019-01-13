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"Ляпис 98" сыграл новогодний концерт в Киеве: фотоотчет

Комментариев: 1
13 января ортодоксальный оркестр "Ляпис 98" с аншлагом отыграл большой новогодний концерт в киевском Caribbean Club Concert Hall.
"Ляпис 98" сыграл новогодний концерт в Киеве: фотоотчет
"Ляпис 98" сыграл новогодний концерт в Киеве: фотоотчет
Андрей Максимов

В канун Старого Нового года музыканты из "Ляпис 98" подарили зрителям любимые песни и заряд позитивной энергии на весь 2019 год. 

Предводитель радикального шансона Сергей Михалок шутливо декламировал:

Гремят оркестров канонады, бежит по струнам мощный ток. Мы, верные сыны эстрады: Поплавский, Винник, Михалок.

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Во время концерта группа исполнила свои хиты "Котик", "Яблони", "Капитал" и многие другие, а зал хором подпевал. В частности, на концерте прозвучали песни из самого популярного альбома группы "Ты кинула", которому в прошлом году исполнилось 20 лет: "Ау", "Метелица", "В Платье Белом", "Евпатория".

В паузах между песнями Сергей Михалок вспоминал "лихие 90-е" с их криминалом, спортивными костюмами, барсетками и спиртом "Роялем":

Мы, друзья, сегодня немного повеселились, вспомнили забавные чудесные времена, про которые сейчас любят снимать киноленты, в которых нет ни слова правды. Времена были очень серьезными и не думайте, что все, кто тогда жил - бандиты. Я сам лично знаю несколько серьезных ребят, которые на свои деньги устраивали первые выставки, помогали художникам. Было много всего прекрасного.

Смотрите, как прошел концерт "Ляпис 98" в Caribbean Club Concert Hall, здесь:

Напомним, украинский певец Виктор Павлик рассказал о лечении тяжелобольного сына. Подробности читайте здесь.

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Теги: Caribbean Club Concert Hall, Ляпис 98, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.01.2019, 13:55
Оценка:  0
pусский
А я перданул!
BROKER666    14.01.2019, 13:40
Оценка:  0
BROKER666
Группа - супер в конце 90х - в начало 00х... в те времена у нас в баре они часто звучали... моя молодость прошла под ихние песни
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