"Ляпис 98" сыграл новогодний концерт в Киеве: фотоотчет

13 января ортодоксальный оркестр "Ляпис 98" с аншлагом отыграл большой новогодний концерт в киевском Caribbean Club Concert Hall.

В канун Старого Нового года музыканты из "Ляпис 98" подарили зрителям любимые песни и заряд позитивной энергии на весь 2019 год.

Предводитель радикального шансона Сергей Михалок шутливо декламировал:

Гремят оркестров канонады, бежит по струнам мощный ток. Мы, верные сыны эстрады: Поплавский, Винник, Михалок.

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Во время концерта группа исполнила свои хиты "Котик", "Яблони", "Капитал" и многие другие, а зал хором подпевал. В частности, на концерте прозвучали песни из самого популярного альбома группы "Ты кинула", которому в прошлом году исполнилось 20 лет: "Ау", "Метелица", "В Платье Белом", "Евпатория".

В паузах между песнями Сергей Михалок вспоминал "лихие 90-е" с их криминалом, спортивными костюмами, барсетками и спиртом "Роялем":

Мы, друзья, сегодня немного повеселились, вспомнили забавные чудесные времена, про которые сейчас любят снимать киноленты, в которых нет ни слова правды. Времена были очень серьезными и не думайте, что все, кто тогда жил - бандиты. Я сам лично знаю несколько серьезных ребят, которые на свои деньги устраивали первые выставки, помогали художникам. Было много всего прекрасного.

Смотрите, как прошел концерт "Ляпис 98" в Caribbean Club Concert Hall, здесь:

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