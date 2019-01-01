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Олег Винник спел "Вовчицю" на немецком языке

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В эфире “Ранок з Україною“, которая выходит на канале “Украина“ Олег Винник спел хит "Вовчиця" на немецком.

Олег Винник спел
Олег Винник спел "Вовчицю" на немецком языке
instagram.com/olegg.vynnyk

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Программа “Ранок з Україною“, которая выходит на канале “Украина“ по будням в 6:30, провела день с популярным артистом Олегом Винником в Берлине. В эксклюзивном интервью Олег Винник рассказал, где его можно встретить в Берлине, а также спел свой хит “Вовчиця“ на немецком языке.

Олега Винника на улицах Киева не встретишь. Певец признается – в Украине поклонники ему буквально не дают прохода. А вот в Берлине, где он прожил много лет, специально для зрителей “Ранку з Україною“ артист провел экскурсию по городу. Олег Винник познакомил с театром, где он играл в мюзиклах, спел арию и показал свои любимые места в Берлине – где продается самое вкусное мороженое и где он любит ужинать.

Также популярный артист спел фрагмент своего хита “Вовчиця“ на немецком языке.

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И, конечно, журналисты “Ранку з Україною“ задали Олегу вопросы от телезрителей. Кто его кумир, с кем бы спел дуэтом и что бы сказал себе 20-летнему?

Выпуск программы завтра - 15 февраля, в 6:30 в эфире программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“.

Ранее мы писали, что популярная ведущая задумалась о пополнении семьи. 

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Теги: Олег Винник, украинский шоу-бизнес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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