Группа "НЕРВЫ" выпустила долгожданный клип

Сегодня в свет вышла видео-работа на композицию "Самый дорогой человек".

Более года поклонники группы НЕРВЫ ждали экранизацию песни “Самый дорогой человек“. Сегодня музыканты готовы представить публике свое видение этой композиции уже так полюбившейся фанам и ставшей хитом.

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Бюджет клипа составил 30 000$. Режиссером выступил Женя Мильковский. Одну из значимых ролей в клипе сыграл директор групп “Пошлая Молли“ и “Агонь“ – Юрий Федоров. Главные роли исполнили блогер Ника Руденко и лидер музыкального проекта Groznyi – Юрий Семеняк.

“Идея клипа пришла сразу же, как я написал песню «Самый дорогой человек», но долгое время не было возможности воплотить ее: хотелось показать не банальную лав-стори, а жизненную картину про потерю человека, с закрученным, напряженным сюжетом. –Работа над клипом длилась полгода. Нас выдергивали из тура, мы приезжали в Москву на один-два дня просто на досъем, чтобы побыстрее завершить начатое и как можно раньше отправить видео на монтаж. К слову, монтировали его в США, так что можно сказать, клип стал международным!“ – рассказывает режиссер клипа, лидер группы “НЕРВЫ“ Евгений Мильковский.

Этим клипом “НЕРВЫ“ подводят итоги в работе, связанной с альбомом “Самый дорогой“, уступая дорогу новому, шестому релизу под названием “Слэм и депрессия“.

Напомним, ранее Настя Каменских выпустила клип на песню “Попа как у Ким“.