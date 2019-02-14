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Группа "АГОНЬ" удивила поклонников неожиданным промо нового альбома

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Квест по городу, сотни удивленных прохожих и тысячи прослушиваний в режиме телефонного звонка.
Группа "АГОНЬ" удивила поклонников неожиданным промо нового альбома
Группа "АГОНЬ" удивила поклонников неожиданным промо нового альбома
Пресс-служба

15 февраля состоится презентация второго полноформатного альбома группы “АГОНЬ“ - “ЗАКЛАДКА“, эксклюзивная радио премьера которого прозвучит на волнах NRJ и будет доступна на всех цифровых площадках.

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Ровно за неделю до официального релиза на станции метро “Льва Толстого“ можно было заметить Костю и Антона, раздающих прохожим небольшие записки в виде закладок. На них был написан номер телефона, позвонив по которому срабатывал автоответчик с приветствием музыкантов и записью всего альбома – так называемая аналоговая версия “слива“ ещё невышедшего материала.

“За выходные на нашу горячую линию дозвонилось и послушало альбом более полутора тысяч человек. Обычно мы получаем фитбэк по нашим релизам, когда трек попадает в ротацию на радио, ТВ, выходит на стримингах. Но с альбомом “Закладка“ все совершенно по-другому. Люди ярко реагируют на всех этапах промо: активно комментируют в сети, им нравится живое общение и вот эта DVI-эстетика, которую мы выбрали. Это невероятно вдохновляет и заряжает нас как артистов“, - комментируют музыканты.

Эксклюзивная версия “ЗАКЛАДКИ“ - точная копия обложки альбома с флешкой внутри –  получат в день премьеры все профильные СМИ и самые преданные поклонники группы “АГОНЬ“.

Напомним, ранее группа “АГОНЬ“ выпустила новый клип на песню “Найди меня“.

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Теги: Агонь
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.02.2019, 13:10
Оценка:  0
pусский
Надеюсь, все блеванули? Если есть кто не блеванул, я на них пердану, потом все оставшиеся проблюются, гы-гы-гы!
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