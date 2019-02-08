Опубликованы свежие прогнозы букмекеров касательно конкурса "Евровидение-2019".

"Евровидение 2019": Украина вошла в топ-3 по версии букмекеров eurovision.tv

Несмотря на то, что еще неизвестно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, букмекеры пророчат нашей стране третье место.

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Ранее Украина занимала 16 место в рейтинге, затем поднялась на 8, потом попала в топ-5 стран-конкурсантов.

Сейчас, по мнению букмекеров, Украину опередит только Россия и Швеция. Рейтинг выглядит так:

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2019" eurovisionworld.com

Отметим, что первый полуфинал Нацотбора на “Евровидение-2019“ состоится уже завтра, 9 февраля. Прослушать песни участников можно здесь.