Нацотбор на "Евровидение 2019": первый полуфинал и участники прямого эфира

Узнайте, кто прошел в финал украинского Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2019".

В субботу, 9 февраля в эфире телеканала СТБ пройдет первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

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За право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Отметим, что победитель Нацотбора 2018 года MELOVIN выступит в первом полуфинале.

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Порядок выступлений участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO Maruv Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Участники первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019" instagram.com/eurovision.ua

Песни участников первого полуфинала Нацотбора

The Hypnotunez - “Hey!“

LETAY - “Мила моя“

VERA KEKELIA – “WOW!“

ЦеШо - “Hate“

YUKO - “GALYNA GULIALA“

MARUV – “BANG!“

Brunettes Shoot Blondes - “Houston“

BAHROMA – “Назавжди-Навсегда“

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.