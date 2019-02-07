Нацотбор на "Евровидение 2019": первый полуфинал и участники прямого эфира
В субботу, 9 февраля в эфире телеканала СТБ пройдет первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .
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За право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.
Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.
Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Отметим, что победитель Нацотбора 2018 года MELOVIN выступит в первом полуфинале.
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Порядок выступлений участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- Maruv
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA
Песни участников первого полуфинала Нацотбора
- The Hypnotunez - “Hey!“
- LETAY - “Мила моя“
- VERA KEKELIA – “WOW!“
- ЦеШо - “Hate“
- YUKO - “GALYNA GULIALA“
- MARUV – “BANG!“
- Brunettes Shoot Blondes - “Houston“
- BAHROMA – “Назавжди-Навсегда“
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
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