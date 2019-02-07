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Нацотбор на "Евровидение 2019": первый полуфинал и участники прямого эфира

Комментариев: 2
Узнайте, кто прошел в финал украинского Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2019".
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники первого полуфинала
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники первого полуфинала
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 9 февраля в эфире телеканала СТБ пройдет первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

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За  право представлять нашу страну будут бороться восемь исполнителей, а именно The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Отметим, что победитель Нацотбора 2018 года MELOVIN выступит в первом полуфинале.

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Порядок выступлений участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Участники первого полуфинала Нацотбора на
Участники первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2019"
instagram.com/eurovision.ua

Песни участников первого полуфинала Нацотбора

  • The Hypnotunez  - “Hey!“

  • LETAY  - “Мила моя“

  • VERA KEKELIA – “WOW!“

  • ЦеШо - “Hate“

  • YUKO  - “GALYNA GULIALA“

  • MARUV – “BANG!“

  • Brunettes Shoot Blondes - “Houston“

  • BAHROMA – “Назавжди-Навсегда“

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.02.2019, 15:30
Оценка:  0
гость
ПИДOPЫ!!!!
pусский  (аноним)  07.02.2019, 15:17
Оценка:  0
pусский
Я так сильно и натужно пукнул, что аж вонюче усрался, бля! Даже слегка накончал в штаны, гы-гы-гы!
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