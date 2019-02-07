Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс

Комментариев: 1
Чтобы попасть на "Евровидение-2019" нужно иметь в кармане как минимум 35 евро.
"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс
"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс
eurovision.tv

Израильское агентство Leaan, которое будет заниматься продажей билетов на “Евровидение-2019“, объявило стоимость билетов на международный песенный конкурс. 

Читай также: Букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на “Евровидении-2019“

  • Как сообщает агенство, стоимость билетов на сидячие места будут от 35 до 150 евро.
  • Цены на места в фан-зоне обойдутся поклонникам конкурса в 120 евро.
  • Места премиум-класса будут стоит 2999 евро.
  • Еще зрители смогут посетить репетиции “Евровидения-2019“. Стоимость одноразового посещения репетиции - 15 евро.

Также стоит отметить, что отели Тель-Авива начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 5 500 долларов.

Песенный конкурс “Евровидение-2019“ пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины. 

Поделись:
Теги: Евровидение 2019, стоимость билетов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
k2s11tk    07.02.2019, 14:01
Оценка:  0
k2s11tk
Звідки у людей 35 євро??!! От тварини ненажерливі! Здохніть вже, вилупки смердючі, гейропейські!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь