"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс
Чтобы попасть на "Евровидение-2019" нужно иметь в кармане как минимум 35 евро.
Израильское агентство Leaan, которое будет заниматься продажей билетов на “Евровидение-2019“, объявило стоимость билетов на международный песенный конкурс.
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- Как сообщает агенство, стоимость билетов на сидячие места будут от 35 до 150 евро.
- Цены на места в фан-зоне обойдутся поклонникам конкурса в 120 евро.
- Места премиум-класса будут стоит 2999 евро.
- Еще зрители смогут посетить репетиции “Евровидения-2019“. Стоимость одноразового посещения репетиции - 15 евро.
Также стоит отметить, что отели Тель-Авива начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 5 500 долларов.
Песенный конкурс “Евровидение-2019“ пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины.
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