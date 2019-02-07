"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс

Чтобы попасть на "Евровидение-2019" нужно иметь в кармане как минимум 35 евро.

"Евровидение-2019": стала известна стоимость билетов на конкурс eurovision.tv

Израильское агентство Leaan, которое будет заниматься продажей билетов на “Евровидение-2019“, объявило стоимость билетов на международный песенный конкурс. Читай также: Букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на “Евровидении-2019“ Как сообщает агенство, стоимость билетов на сидячие места будут от 35 до 150 евро .

. Цены на места в фан-зоне обойдутся поклонникам конкурса в 120 евро .

. Места премиум-класса будут стоит 2999 евро .

. Еще зрители смогут посетить репетиции “Евровидения-2019“. Стоимость одноразового посещения репетиции - 15 евро. Также стоит отметить, что отели Тель-Авива начали поднимать цены на проживание. В среднем, шесть ночей на двоих обойдется в 5 500 долларов. Песенный конкурс “Евровидение-2019“ пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль. Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины.

natanoel31