Стало известно, когда представитель Украины выступит на конкурсе "Евровидение" в 2019 году.

Евровидение 2019: в каком полуфинале выступит Украина eurovision.tv

Представитель Украины выступит в первом полуфинале международного песенного конкурса “Евровидение-2019“.

Об этом стало известно после жеребьевки.

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Вместе с Украиной 14 мая за участие в суперфинале сразятся Словения, Беларусь, Чехия, Монтенегро, Кипр, Сербия, Финляндия, Польша, Венгрия, Эстония, Португалия, Сан Марино, Исландия, Грузия, Австралия, Бельгия, Греция.

Евровидение 2019: в каком полуфинале выступит Украина

Во втором полуфинале (16 мая) выступят Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Латвия, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Македония, Норвегия, Россия, Голландия, Хорватия, Литва, Мальта.

Напомним, букмекеры пророчат Украине место в топ-5 на “Евровидении-2019“. Подробности читайте здесь.