Ксения Симонова вышла в финал "America’s Got Talent: The Champions"

Победительница первого сезона "Україна має талант" теперь покоряет американское шоу "America’s Got Talent: The Champions".

Победительница первого сезона шоу СТБ “Україна має талант“, мастер песочной анимации Ксения Симонова продолжает покорять мир своим творчеством! 4 февраля украинская художница вышла в финал шоу “America’s Got Talent: Champions“. Ксения восхитила судей песочной анимацией и была удостоена Golden Buzzer (золотая кнопка).

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В борьбе за звание самого талантливого человека мира сошлись победители и финалисты got talent из разных стран. Как отмечает представительница Украины, всего в шоу принимают участие 50 талантов. В каждом эфире выбирали двоих лучших: одного – с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки, которую нажимают либо судьи, либо ведущий), второго – методом закрытого зрительского голосования.

Ксения Симонова Пресс-служба

Ксения Симонова представила четырехминутную песочную анимацию “Don’t Be Late“, восхитив судей и зрителей. Кроме того, творчество украинки выделил ведущий шоу Тэрри Крюс с помощью Golden Buzzer (золотой кнопки). Это дало участнице автоматическое прохождение в финал проекта без зрительского голосования.

“Я не ожидала такой встречи. Когда вышла на сцену, судьи встали! Я очень спокойный по сути человек, но в этот раз я была поражена, и на видео это видно. Ведущий Терри Крюс – чудесный, тонко чувствующий искусство, так как сам рисует. Очень ему благодарна, навсегда запомню его в красном костюме, бегущим к этой кнопке. Такое чувство, будто у меня День рождения...“ – поделилась эмоциями Ксения.

Ксения Симонова Пресс-служба

Следующее выступление Симоновой состоится уже 11 февраля в финале шоу “America’s Got Talent: Champions“ вместе с остальными девятью участниками. Результаты голосования станут известны 18 февраля.

Напомним, ранее бывшую ведущую “Орел и решка“ не пустили в Украину.