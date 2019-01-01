Ведущий кулинарного тревела "Страва честi", премьера которого состоится в марте на СТБ, поделился секретами насыщенного борща.

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По словам Юрия Ковриженко, шеф-повара с 10-летним стажем, такие эксперименты дадут невероятно вкусный результат!

На странице в социальной сети Юрий признался, что очень любит украинский борщ:

Я обожаю это блюдо, иногда мне кажется, что он течет по моим венам вместо крови.

Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща пресс-служба

Ведущий поделился личными лайфхаками, которые помогут сделать блюдо вкусным и наваристым:

Специи. Я всегда добавляю молотый кориандр и щепотку пудры имбиря – это придает аромат. Зажарку из свеклы, моркови и лука нужно смешать с томатной пастой или выпаренными томатами и запечь в духовке всё вместе при температуре 190 градусов, 30 минут. И напоследок, добавьте половинку тёртого зеленого яблока.

Напомним, кулинарный тревел “Страва честі“ – собственная разработка СТБ. Успешный шеф-повар Юрий Ковриженко отправляется в путешествие по колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону.

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Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными и личными секретами, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

Премьера проекта состоится уже в марте на СТБ.

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