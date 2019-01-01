Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща
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По словам Юрия Ковриженко, шеф-повара с 10-летним стажем, такие эксперименты дадут невероятно вкусный результат!
На странице в социальной сети Юрий признался, что очень любит украинский борщ:
Я обожаю это блюдо, иногда мне кажется, что он течет по моим венам вместо крови.
Ведущий поделился личными лайфхаками, которые помогут сделать блюдо вкусным и наваристым:
- Специи. Я всегда добавляю молотый кориандр и щепотку пудры имбиря – это придает аромат.
- Зажарку из свеклы, моркови и лука нужно смешать с томатной пастой или выпаренными томатами и запечь в духовке всё вместе при температуре 190 градусов, 30 минут.
- И напоследок, добавьте половинку тёртого зеленого яблока.
Напомним, кулинарный тревел “Страва честі“ – собственная разработка СТБ. Успешный шеф-повар Юрий Ковриженко отправляется в путешествие по колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону.
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Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными и личными секретами, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.
Премьера проекта состоится уже в марте на СТБ.
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