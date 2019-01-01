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Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща

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Ведущий кулинарного тревела "Страва честi", премьера которого состоится в марте на СТБ, поделился секретами насыщенного борща.
Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща
Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща
пресс-служба

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По словам Юрия Ковриженко, шеф-повара с 10-летним стажем, такие эксперименты дадут невероятно вкусный результат!

На странице в социальной сети Юрий признался, что очень любит украинский борщ:

Я обожаю это блюдо, иногда мне кажется, что он течет по моим венам вместо крови.

Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща
Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща
пресс-служба

Ведущий поделился личными лайфхаками, которые помогут сделать блюдо вкусным и наваристым:  

  1.  Специи. Я всегда добавляю молотый кориандр и щепотку пудры имбиря – это придает аромат.
  2.  Зажарку из свеклы, моркови и лука нужно смешать с томатной пастой или выпаренными томатами и запечь в духовке всё вместе при температуре 190 градусов, 30 минут.
  3.  И напоследок, добавьте половинку тёртого зеленого яблока.

Напомним, кулинарный тревел “Страва честі“ – собственная разработка СТБ. Успешный шеф-повар Юрий Ковриженко отправляется в путешествие по колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону.

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Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными и личными секретами, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

Премьера проекта состоится уже в марте на СТБ.

Ранее мы писали, какие шоу можно посмотреть на СТБ этой весной.

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Теги: Страва честі, СТБ, Юрий Ковриженко, кулинарное шоу
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