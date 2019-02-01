Рыцарь XXI века: телеведущий Егор Гордеев снялся для стильного календаря

Ведущий программы “Сніданок з 1+1“ принял участие в фотопроекте “Caballero Рыцари XXI века“.

На днях в Киеве состоялась вечеринка, посвященная креативному фотопроекту “Caballero Рыцари XXI века“. Это стильный календарь с популярными мужчинами-современниками, который был создан журналом “Натали“ совместно с фотографом Ириной Джуль.

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Одним из героев фотосъемки стал самый стильный украинский телеведущий Егор Гордеев. Популярный телеведущий самого рейтингового шоу в Украине “Сніданок з 1+1“ представляет месяц ноябрь.

На фото Егор в образе романтичного путешественника, для которого открыт весь мир. Смелость, характер, энергия, молодость и мужественность.На правой ноге Гордеева, как элемент образа, надет аксессуар – железный наголенник.

Во время звездной презентации герои, которые приняли участие в фотопроекте, выходили на сцену и говорили, почему они согласились сняться в этой истории, и какими качествами должен обладать современный мужчина.

Так, Егор рассказал, какой смысл для него в слове мужество:

“Мужество - это готовность брать на себя ответственность. Какими бы не были последствия. В 21 веке не существует сугубо “мужских“ профессий, ролей в семье и обществе, мужчина может по-разному выглядеть, думать и позиционировать себя, но ответственность за свои слова и поступки - первичный половой признак мужчины и сегодня. Я думаю, что проект журнала “Натали“ - Рыцари XXI века - именно об этом. Рыцарские доспехи - отличная метафора. Это был замечательный проект, а в такой компании проходил ещё и весело“.

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Поддержать Егорова пришли его коллеги: телеведущие Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, а также Валентина Хамайко, которая неожиданно для всех появилась на вечеринке вместе с младшим сыном Андреем, совсем грудничком, которому 5 февраля исполнится всего два месяца.

Отметим, что кроме Егора Гордеева в вышеупомянутой фотосессии также снялись: Сергей Бабкин, Иракли Макацария, Ахтем Сеитаблаев, Остап Ступка,Евгений Кот, Андре Тан, Дмитрий Шуров, Сергей Комаровский, Вячеслав Узелков, Сергей Танчинец и Олег Лисогор.

Как рассказали в журнале Натали, главной задумкой проекта было - совместить современный стиль с элементами доспехов и показать внутреннюю силу героев.

Напомним, ранее стала известна дата выхода шоу “Дивовижні люди“.