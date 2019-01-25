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Ирина Шейк напугала поклонников "мрачной" фотосессией

Комментариев: 2
Новые снимки для глянца Numero шокировали поклонников модели.
Ирина Шейк напугала поклонников "мрачной" фотосессией
Ирина Шейк напугала поклонников "мрачной" фотосессией
instagram.com/irinashayk

Известная модель Ирина Шейк шокировала подписчиков новыми снимками. Модель опубликовала в Instagram кадры с фотосессии для журнала Numero.

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На черно-белых фото Шейк с короткой прической позирует в большом черном костюме и длинном черном платье с вырезом на декольте. Автором фотосъемки стал легендарный фотограф 74-летний Питер Линдберг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Numero200, by @therealpeterlindbergh

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#LindberghStories in #Numero200, by @therealpeterlindbergh

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Судя по комментариям, такой эксперимент с образом не пришелся по вкусу поклонникам топ-модели. 

Напомним, ранее Конкурс “Мисс Украина“ изменил требования к участницам.

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Теги: Ирина Шейк, модель, фотосессии
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Продюссэр  (аноним)  01.02.2019, 13:57
Оценка:  0
Продюссэр
Я ипу.... на Дашку Астафьефу стала похожа))
k2s11tk    01.02.2019, 13:56
Оценка:  0
k2s11tk
Щоб задовільнити цю *лядську лярву треба дуже великий страпон! Десь зо два метри! А бо мій пісюн))
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