Ирина Шейк напугала поклонников "мрачной" фотосессией
Новые снимки для глянца Numero шокировали поклонников модели.
Известная модель Ирина Шейк шокировала подписчиков новыми снимками. Модель опубликовала в Instagram кадры с фотосессии для журнала Numero.
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На черно-белых фото Шейк с короткой прической позирует в большом черном костюме и длинном черном платье с вырезом на декольте. Автором фотосъемки стал легендарный фотограф 74-летний Питер Линдберг.
Судя по комментариям, такой эксперимент с образом не пришелся по вкусу поклонникам топ-модели.
Напомним, ранее Конкурс “Мисс Украина“ изменил требования к участницам.
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