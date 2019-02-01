В сети появился новый трейлер фильма "Свингеры 2"

Совсем скоро выйдет продолжение первой украинской эротической комедии.

31 января вышел новый трейлер второй части фильма “Свингеры“. По сюжету нового фильма героиня Оли Поляковой Илона все таки станет женой бизнесмена и к тому же кандидата в президенты.

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Но в Илоны появляется большая проблема – ее Игорь (Михаил Кукуюк) теряет мужскую силу. Девушка попытается вернуть прежнюю семейную гармонию.

Премьера фильма состоится 1 марта 2019 года. Отметим, что действия киноленты происходят во время предвыборной кампании главного героя Игоря. А выход комедии как раз запланирован на разгар президентских кампаний в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.