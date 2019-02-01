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В сети появился новый трейлер фильма "Свингеры 2"

Комментариев: 5
Совсем скоро выйдет продолжение первой украинской эротической комедии.
В сети появился новый трейлер фильма "Свингеры 2"
В сети появился новый трейлер фильма "Свингеры 2"
kinoafisha.ua

31 января вышел новый трейлер второй части фильма “Свингеры“. По сюжету нового фильма героиня Оли Поляковой Илона все таки станет женой бизнесмена и к тому же кандидата в президенты.

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Но в Илоны появляется большая проблема – ее Игорь (Михаил Кукуюк) теряет мужскую силу. Девушка попытается  вернуть прежнюю семейную гармонию.

Премьера фильма состоится 1 марта 2019 года. Отметим, что действия киноленты происходят во время предвыборной кампании главного героя Игоря. А выход комедии как раз запланирован на разгар президентских кампаний в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.

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Теги: Свингеры 2, трейлер, фильм
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  01.02.2019, 13:48
Оценка:  0
гость
Перед детьми не стыдно режиссеру и актером.
k2s11tk    01.02.2019, 13:52
Оценка:  0
k2s11tk
А ти само шо не єбеся? Чи хоча б кулаком не задовільняєшся??
гость  (аноним)  01.02.2019, 13:22
Оценка:  0
гость
дебильный фильм
k2s11tk    01.02.2019, 13:43
Оценка:  0
k2s11tk
але ж подрочити можна? Там показують палки і дірки?
k2s11tk    01.02.2019, 13:06
Оценка:  +1
k2s11tk
Вони всі збочені, похітливі тварини! Мразота!!! Відстрапонити кожного у дупу і кинути на узбіччі!
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