Звезда впервые за шесть лет сыграет в фильме.

Линдси Лохан возвращается в кино: в каком фильме появится актриса Getty images

Голливудская актриса Линдси Лохан получила одну из главных ролей в новой ленте. На этот раз звезда романтических и подростковых фильмов примет участие в съемках хоррора “Среди теней“.

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Актрисе досталась роль жены президента, которая считает, что на ее мужа готовится покушение. Поэтому она нанимает детектива, чтобы предотвратить беду. Возможно, зрителей ожидает борьба с оборотнями.

В сети уже появился трейлер хоррора “Среди теней“ с Линдси Лохан. Премьера фильма состоится весной 2019 года.

Отметим, что в последний раз звезда снималась в фильмах шесть лет назад. Лохан появилась в ленте Пола Шредера “Каньоны“, где сыграла главную героиню Тару.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.