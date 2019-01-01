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Линдси Лохан возвращается в кино: В каком фильме появится актриса

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Звезда впервые за шесть лет сыграет в фильме.
Линдси Лохан возвращается в кино: в каком фильме появится актриса
Линдси Лохан возвращается в кино: в каком фильме появится актриса
Getty images

Голливудская актриса Линдси Лохан  получила одну из главных ролей в новой ленте.  На этот раз звезда романтических и подростковых фильмов примет участие в съемках хоррора “Среди теней“.

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Актрисе досталась роль жены президента, которая считает, что на ее мужа готовится покушение. Поэтому она нанимает детектива, чтобы предотвратить беду. Возможно, зрителей ожидает борьба с оборотнями.

В сети уже появился трейлер хоррора “Среди теней“ с Линдси Лохан. Премьера фильма состоится весной 2019 года.

Отметим, что в последний раз звезда снималась в фильмах шесть лет назад. Лохан появилась в ленте Пола Шредера “Каньоны“,  где сыграла главную героиню Тару.

Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.

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Теги: Линдси Лохан, Среди теней, хоррор, фильм, трейлер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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