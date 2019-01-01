Линдси Лохан возвращается в кино: В каком фильме появится актриса
Голливудская актриса Линдси Лохан получила одну из главных ролей в новой ленте. На этот раз звезда романтических и подростковых фильмов примет участие в съемках хоррора “Среди теней“.
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Актрисе досталась роль жены президента, которая считает, что на ее мужа готовится покушение. Поэтому она нанимает детектива, чтобы предотвратить беду. Возможно, зрителей ожидает борьба с оборотнями.
В сети уже появился трейлер хоррора “Среди теней“ с Линдси Лохан. Премьера фильма состоится весной 2019 года.
Отметим, что в последний раз звезда снималась в фильмах шесть лет назад. Лохан появилась в ленте Пола Шредера “Каньоны“, где сыграла главную героиню Тару.
Напомним, ранее стало известно, что Анджелина Джоли сыграет в фильме “Тем кто желает моей смерти“.
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