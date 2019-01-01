Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о The Beatles
Режиссер Питер Джексон, известный по работе над “Властелином колец“, планирует снять документальный фильм о легендарной британской группе The Beatles.
Об этом передает The Guardian.
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По задумке режиссера, в кино должно войти видео, снятое в 1969 году. Ранее эти записи, сделанные группой во время записи их последнего альбома Let It Be, нигде не публиковались.
Кроме того, в фильм войдет 140 часов уникального аудио.
Джексон намерен использовать технологию реставрации видео, которая применялась при создании документальной ленты “Они никогда не станут старше“ о Первой мировой войне.
Джексон будет сотрудничать с участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, а также с Йоко Оно Леннон и вдовой Джорджа Харрисона, Оливией.
Режиссер утверждает:
Это как машина времени, которая перенесет нас назад в 1969 год. У нас есть возможность оказаться в студии и наблюдать за четырьмя друзьями, которые вместе создают прекрасную музыку.
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