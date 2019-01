Известный новозеландский режиссер Питер Джексон снимет документалку о легендарной группе.

Режиссер Властелина колец снимет фильм о The Beatles Getty images

Режиссер Питер Джексон, известный по работе над “Властелином колец“, планирует снять документальный фильм о легендарной британской группе The Beatles.

Об этом передает The Guardian.

По задумке режиссера, в кино должно войти видео, снятое в 1969 году. Ранее эти записи, сделанные группой во время записи их последнего альбома Let It Be, нигде не публиковались.

Кроме того, в фильм войдет 140 часов уникального аудио.

Джексон намерен использовать технологию реставрации видео, которая применялась при создании документальной ленты “Они никогда не станут старше“ о Первой мировой войне.

Джексон будет сотрудничать с участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, а также с Йоко Оно Леннон и вдовой Джорджа Харрисона, Оливией.

Режиссер утверждает:

Это как машина времени, которая перенесет нас назад в 1969 год. У нас есть возможность оказаться в студии и наблюдать за четырьмя друзьями, которые вместе создают прекрасную музыку.

