Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Винник, Монатик и Полякова стали героями нового клипа группы "NRavitsa Planet"

Комментариев: 0
В клипе молодой группы появилось 20 звезд украинского шоу-бизнеса.
Винник, Монатик и Полякова стали героями нового клипа группы "NRavitsa Planet"
Винник, Монатик и Полякова стали героями нового клипа группы "NRavitsa Planet"
nravitsa.com

Известные украинские исполнители стали героями нового клипа группы “NRavitsa Planet“ на песню “Селфи“. По сюжету видеоработы солист группы  Иван Марунич играет в компьютерную игру на приставке Sega. Главная цель игры - собирать селфи с украинскими звездами.

Читай также: Королева Ночи: Оля Полякова выпустит новый альбом

В клипе можно увидеть Монатика, Олю Полякову, Сашка Положинского, Валерия Харчишина, Джамалу, Сергей Михалока, Дмитрия Шурова, Камалию, Олега Винника, Виталия Кличко и других. Всего больше двух десятков украинских знаменитостей приняли участие в съемках.

“За несколько лет наша группа подружилась практически со всеми украинскими музыкантами, и накопились десятки фото с коллегами. Решили оставить эти селфачи в формате клипа. Особенно дорожу фоткой с Камалией. Надеюсь, однажды она меня усыновит“, - поделился Иван Марунич.

“NRavitsa  Planet“ - украинская группа, которая ранее принимала участие в таких шоу, как “Х-фактор“ и “Мамахохотала“. Ребята выступали на Atlas Weekend в 2016 и 2018 годах. А также один с их хитов  “Небо“ стал саундтреком украинской комедии “Инфоголик“

Напомним, ранее Группа “Антитiла“ презентовала новый видеоклип на песню “Вірила“.

Поделись:
Теги: NRavitsa Planet, Клип, Селфи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь