Винник, Монатик и Полякова стали героями нового клипа группы "NRavitsa Planet"

В клипе молодой группы появилось 20 звезд украинского шоу-бизнеса.

Известные украинские исполнители стали героями нового клипа группы “NRavitsa Planet“ на песню “Селфи“. По сюжету видеоработы солист группы Иван Марунич играет в компьютерную игру на приставке Sega. Главная цель игры - собирать селфи с украинскими звездами.

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В клипе можно увидеть Монатика, Олю Полякову, Сашка Положинского, Валерия Харчишина, Джамалу, Сергей Михалока, Дмитрия Шурова, Камалию, Олега Винника, Виталия Кличко и других. Всего больше двух десятков украинских знаменитостей приняли участие в съемках.

“За несколько лет наша группа подружилась практически со всеми украинскими музыкантами, и накопились десятки фото с коллегами. Решили оставить эти селфачи в формате клипа. Особенно дорожу фоткой с Камалией. Надеюсь, однажды она меня усыновит“, - поделился Иван Марунич.

“NRavitsa Planet“ - украинская группа, которая ранее принимала участие в таких шоу, как “Х-фактор“ и “Мамахохотала“. Ребята выступали на Atlas Weekend в 2016 и 2018 годах. А также один с их хитов “Небо“ стал саундтреком украинской комедии “Инфоголик“

Напомним, ранее Группа “Антитiла“ презентовала новый видеоклип на песню “Вірила“.