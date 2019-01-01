"Вiрила": премьера нового клипа группы "Антитiла"

Группа "Антитiла" презентовала новый видеоклип и песню, которую они исполнят во время будущего стадионного тура Hellо.

“Вірила“ - это четвертый сингл нового альбома украинской группы “Антитiла“. Его релиз состоится в конце февраля.

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“Антитiла“ всегда удивляют своими видеоработами, которые наполняют смыслами и символами. Клип “Вірила“ не является исключением. В основу видео заложена идея, которая резонирует в каждом. Чтобы реализовать задуманное, “Антитiла“ преодолели путь в десять тысяч километров.

Съемки проходили в Украине и Португалии: вблизи Лиссабона и около города Фафе. Одна из локаций сюжета, которая привлекает внимание, это каменный дом Casa do Penedo, или “Дом Флинстоунов“. Он входит в топ-10 самых неординарных сооружений мира. Его уникальность заключается в том, что дом имеет вид скалы и стоит на вершине пустынного холма. Несколькими стенами для дома служат огромные валуны. В Украине были отсняты сцены в столярной мастерской. Художник-декоратор Виктор Бучковский специально создал эту локацию для съемок клипа.

Еще один объект, который заслуживает внимание в видеоработе “Вірила“, это дельтаплан - символ осуществления мечты. В Португалию “Антитiла“ привезли настоящий учебный дельтаплан “УТ“, созданный еще в 1978 году. Для съемок он был задекорирован деревом. Следует отметить, что такие дельтапланы никогда не летали в этой местности, над Атлантическим океаном. “Антитiла“ на это отважились. Дублер главного героя Дмитрий Хаит рискнул без парашюта сделать несколько полетов, благодаря чему зрители смогут наслаждаться красивыми кадрами и пейзажами с высоты птичьего полета.

Следует отметить, что синхроны являются одним из ключевых элементов в клипе “Вірила“. По замыслу фронтмена группы Тараса Тополи, впервые все музыканты группы не играли на инструментах, а шли командой и пели на камеру. Ведь песня “Вірила“ - это мужское посвящение женщине. Тарас Тополя говорит:

Идея песни возникла приблизительно год назад, когда мы на студии завершили работу над песней “Лови момент“, вошли в новый осенний музыкальный сезон и в очередной раз собрались в студии работать над будущим альбомом. Мы вернулись к демо-версии этой песни. У меня в голове возникло несколько мелодий и одну из них мы записали, а слов еще не было. Как раз где-то в тот же период мы продолжали трудиться на польской студии. И вот в поезде на Варшаву я прослушал будущую песню, по-видимому, раз сто, возникало много идей, метафор. Но самая сильная - о вере женщины в своего мужчину, любимой в любимого, мамы в сына. Именно поэтому эта тема стала ключевой. Это одна из наиболее мужских песен в репертуаре группы “Антитiла“. Это обращение от нас, музыкантов, мужчин к своим женам, это обращение от нас как сыновей к своим мамам, и это обращение ко всем женщинам Украины с одним простым посылом: мы, мужчины,. способны на невероятные вещи, преодолевать препятствия, способные подниматься с коленей и идти вперед и свернуть горы, если мы знаем, что рядом идет женщина, которая верит в нас и этот меседж касается, я уверен не только музыкантов группы “Антитiла“, но и собственно всех мужчин страны.

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Режиссерами видеоработы выступили Сергей Вусик, Юрий Алексеенко и Тарас Тополя. Песня “Вірила“ войдет в шестой альбом группы Антитела HELLO, в поддержку которого в этом году состоится стадионный тур. Уже известные города, в которых состоятся концерты группы: Львов, Харьков, Полтава, Одесса, Киев.

Напомним, ранее украинская певица KAMALIA презентовала песню “Вiльна“. Послушать ее можно здесь.