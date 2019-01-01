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Королева Ночи: Оля Полякова выпустит новый альбом

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Украинская певица готовит сюрприз для фанатов.
Королева Ночи: Оля Полякова выпустит новый альбом
Королева Ночи: Оля Полякова выпустит новый альбом
instagram.com/polyakovamusic

1 февраля в эфире Нашего Радио состоится эксклюзивная премьера нового студийного альбома Оли Поляковой “Королева Ночи“.

В альбом войдут 7 песен: пять из них поп-дива представила во время одноименного гранд-шоу во Дворце Спорта 26 октября прошлого года, а песни “Королева Ночи“ и “Бывший“ давно стали суперхитами.

Новый альбом Оли Поляковой
Новый альбом Оли Поляковой
Пресс-служба

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Стоит отметить, что новый материал претерпел кардинальных изменений: сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней и драматичней, а эстетика 90-х стала одной из главных музыкальных фишек поп-дивы наряду с более роковым звучанием.

Напомним, 8 февраля состоится премьера нового альбома Макса Барских “Семь“.

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